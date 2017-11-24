LADA попала в ТОП-10 любимых автомобильных брендов россиян
24 ноября 2017 13:07
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Впервые за 9 лет исследований отечественный бренд LADA попал в десятку любимых у жителей России в категории «Автомобили».
В рейтинге «Любимые бренды россиян» (проект OMI), LADA в 2017 году расположилась на 9-м месте, уступив Hyundai и обогнав Volkswagen. Лидером категории остается BMW, причем уже седьмой год подряд. Toyota располагается на второй строчке, хотя это единственный автомобильный бренд, вошедший в ТОП-20 абсолютного рейтинга. На третьем месте – Mercedes-Benz, на четвертом- Audi. Замыкает пятерку Ford. За ним следуют Nissan и KIA, пишет Автостат.
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