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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Курумоч получил допуск для обслуживания новых модификаций самолетов

16 ноября 2018 17:34
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Стоит отметить, что международный аэропорт Курумоч регулярно становится запасным аэродромом в случае неблагоприятных метеоусловий в соседних регионах ПФО.
Международный аэропорт Курумоч (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») расширил перечень обслуживаемых воздушных судов: самарский аэропорт допущен к приему дальнемагистрального Boeing 777-200 ER, а так же среднемагистральных Boeing-737-MAX-8 и Boeing-737-700NG. Допуск получен в соответствии с актом готовности аэропорта, согласованным Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация). Ранее полеты в Самару выполнялись на самолетах этих типов, но в других модификациях.

– Авиакомпании, выполняющие полеты в аэропорт Курумоч, развивают свой воздушный парк. Мы со своей стороны обеспечиваем безопасность и высокие стандарты качества обслуживания всех типов воздушных судов, – подчеркивает исполнительный директор АО «Международный аэропорт Курумоч» Константин Былинин. Аэропорт Самары имеет допуски на обслуживание более 60 модификаций воздушных судов.

Стоит отметить, что международный аэропорт Курумоч регулярно становится запасным аэродромом в случае неблагоприятных метеоусловий в соседних регионах ПФО. Напомним, несколько месяцев назад Федеральное агентство воздушного транспорта выдало сертификат соответствия аэродрома Международного аэропорта Курумоч требованиям IIIA категории ИКАО. Эта категория определяет метеорологический минимум аэропорта. Сертификат Росавиации подтверждает, что оборудование аэродрома в Курумоче позволяет командиру воздушного судна принимать решение о заходе посадку на высоте не менее 30 метров от поверхности земли и при видимости от 200 метров (туман). Международный аэропорт Курумоч – четвертый воздушный порт РФ и первый в холдинге «Аэропорты Регионов», оснащенный по IIIA категории посадки, передает пресс-служба аэропорта. 
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