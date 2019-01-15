Куйбышевская железная дорога работает в усиленном режиме в связи со снегопадом

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Дополнительные меры направлены на обеспечение безопасности и стабильности перевозок.Проводится непрерывная работа по очистке путей, стрелочных переводов и другой инфраструктуры от снега.Задействовано более 60 единиц специальной железнодорожной техники, которая курсирует по специальному графику, не мешаяпассажирскому движению.Куйбышевская железная дорога призывает пешеходов и автомобилистов соблюдать правила на объектах железнодорожного транспорта, передает пресс-служба КбшЖД.