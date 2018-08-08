Куйбышевская железная дорога подвела итоги пассажирских перевозок за 7 месяцев 2018 года

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Рост произошел в связи с проведением ЧМ 2018 и наблюдался с Куйбышевской на Московскую железную дорогу, где отправлено около 1,2 млн человек, что на 8,6% выше уровня прошлого года. Также с начала года увеличен пассажиропоток на Горьковскую (+ 15,5%) и на Северо-Кавказскую (+ 7,6%) дороги.В пригородном сообщении количество отправленных пассажиров за 7 месяцев 2018 года составило около 7,8 млн человек. Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге за январь-июль 2018 года составил более 3,5 млрд пасс-км (+ 3,3% к аналогичному периоду 2017 года), из них в дальнем следовании пассажирооборот составил порядка 3,2 млрд пасс-км (+ 3,6%), в пригородном сообщении – 319 млн пасс-км, сообщает пресс-служба КбшЖД.