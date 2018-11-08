Куйбышевская железная дорога подвела итоги пассажирских перевозок за 10 месяцев 2018 года

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Рост наблюдался с Куйбышевской на Московскую железную дорогу, где отправлено около 1,8 млн человек, что на 7,1% выше уровня прошлого года. Также с начала года увеличен пассажиропоток на Северо-Кавказскую (+ 9%) и на Горьковскую (+ 11%) дороги.В пригородном сообщении количество отправленных пассажиров за 10 месяцев 2018 года составило более 11,5 млн человек.Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге за январь-октябрь 2018 года составил около 5,4 млрд пасс-км (+ 3,2% к аналогичному периоду 2017 года), из них в дальнем следовании пассажирооборот составил порядка 4,9 млрд пасс-км (+ 3,4%), в пригородном сообщении – 471 млн пасс-км (+ 0,7%), передает пресс-служба КбшЖД.Фото: пресс-служба КбшЖД