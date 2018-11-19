Количество случаев травмирования граждан на Куйбышевской железной дороги снижено на 10%
19 ноября 2018 17:45
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ОАО «РЖД» уделяет особое внимание детскому травматизму. В границах Куйбышевской магистрали с начала 2018 года травмировано 5 несовершеннолетних, из них 4 – смертельно (в 2017 году – 9 человек, 7 – со смертельным исходом).
Причиной данных несчастных случаев является как беспечность самих подростков, так и отсутствие должного контроля со стороны родителей.
Самым распространенным нарушением правил безопасного поведения на железной дороге и основным травмирующим фактором остается переход путей в неположенном месте перед близко идущим поездом.
Куйбышевская магистраль предупреждает, что железная дорога – зона повышенной опасности и в очередной раз призывает граждан неукоснительно соблюдать Правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры, а также обращается к родителям и опекунам несовершеннолетних граждан с просьбой провести с детьми разъяснительные беседы об опасности, которую представляет железная дорога.
Находясь на объектах железнодорожного транспорта, запрещается:
- подлезать под пассажирскими платформами и железнодорожным подвижным составом;
- перелезать через автосцепные устройства между вагонами;
- бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправляющимся поездом;
- устраивать различные подвижные игры вблизи объектов железнодорожного транспорта;
- прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути;
- подниматься на опоры и конструкции контактной сети, воздушных линий и искусственных сооружений;
- прикасаться к проводам, идущим от опор и специальных конструкций контактной сети и линий электропередачи;
- подходить к вагонам до полной остановки поезда;
- прислоняться к стоящим вагонам;
- ездить на подножке поезда;
- ходить по обочине и между путями, передает пресс-служба КбшЖД.
Фото: пресс-служба КбшЖД
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