Количество случаев травмирования граждан на Куйбышевской железной дороги снижено на 10%

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ОАО «РЖД» уделяет особое внимание детскому травматизму. В границах Куйбышевской магистрали с начала 2018 года травмировано 5 несовершеннолетних, из них 4 – смертельно (в 2017 году – 9 человек, 7 – со смертельным исходом).Причиной данных несчастных случаев является как беспечность самих подростков, так и отсутствие должного контроля со стороны родителей.Самым распространенным нарушением правил безопасного поведения на железной дороге и основным травмирующим фактором остается переход путей в неположенном месте перед близко идущим поездом.Куйбышевская магистраль предупреждает, что железная дорога – зона повышенной опасности и в очередной раз призывает граждан неукоснительно соблюдать Правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры, а также обращается к родителям и опекунам несовершеннолетних граждан с просьбой провести с детьми разъяснительные беседы об опасности, которую представляет железная дорога.- подлезать под пассажирскими платформами и железнодорожным подвижным составом;- перелезать через автосцепные устройства между вагонами;- бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправляющимся поездом;- устраивать различные подвижные игры вблизи объектов железнодорожного транспорта;- прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути;- подниматься на опоры и конструкции контактной сети, воздушных линий и искусственных сооружений;- прикасаться к проводам, идущим от опор и специальных конструкций контактной сети и линий электропередачи;- подходить к вагонам до полной остановки поезда;- прислоняться к стоящим вагонам;- ездить на подножке поезда;- ходить по обочине и между путями, передает пресс-служба КбшЖД.Фото: пресс-служба КбшЖД