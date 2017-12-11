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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Количество дополнительных поездов на новогодние праздники увеличено на 100 рейсов

11 декабря 2017 11:16
105
Количество дополнительных поездов на новогодние праздники увеличено на 100 рейсов Об этом сообщает КбшЖД.
Об этом сообщает КбшЖД.

АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») увеличит количество дополнительных поездов в период новогодних и рождественских каникул. Для обеспечения повышенного спроса количество дополнительных рейсов поездов будет увеличено еще на 100 единиц – до 600. Это на 6% больше чем было назначено в 2016 году.
В целом поездами дальнего следования формирования АО «ФПК» в новогодние праздники планируется перевезти более 3,6 млн пассажиров (+2% к прошлому году). Только в поездах в сообщении с Москвой пассажирам предложено свыше 2,3 млн мест, что также на 2% больше, чем в 2016 году.

«Пиковые» даты выезда пассажиров ожидаются 29 и 30 декабря, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 6, 7 и 8 января 2017 года.
Дополнительные поезда будут курсировать из Москвы в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Казань, Ижевск, Мурманск, Киров, Минеральные Воды, Адлер, Архангельск, Старый Оскол, Самару, Пензу, Кинешму, Уфу, Тамбов, Орск и Оренбург и др. Из северной столицы дополнительные рейсы назначены в Минеральные Воды, Казань, Воронеж, Брянск, Саратов, Ярославль, Волгоград, Архангельск, Курск, Орел, Иваново, Ижевск, Сосногорск, Великие Луки и Псков.

Предусмотрены дополнительные рейсы поездов из Екатеринбурга в Адлер, Казань и Санкт-Петербург; из Владивостока в Хабаровск; из Ростова в Адлер и Кисловодск, из Адлера во Владикавказ, из Новороссийска в Кисловодск; из Костромы, Котласа, Иваново – в Москву.
В международном сообщении в период новогодних праздников назначены дополнительные международные поезда № 70/69 Москва – Хельсинки (отправлением из Москвы в Хельсинки 28, 29 и 30 декабря 2017 года и 1, 2 и 3 января 2018 года и из Хельсинки в Москву –  29 и 30 декабря 2017 г. и 2, 3, 4, 7, 8 и 9 января 2018 г.) и №233/234 сообщением Москва – Таллин (отправлением из Москвы 30 декабря 2017 года и 2 января 2018 года и из Таллина – 7 января).
Для перевозки организованных групп пассажиров, в том числе детских на родину Деда Мороза – в Великий Устюг будут назначены 5 туристических поездов из Санкт-Петербурга, Москвы и Самары.
Пассажиры, желающие посетить владения Деда Мороза, смогут воспользоваться поездом № 295/296 Котлас – Москва. Он будет отправляться из Москвы в Котлас ежедневно с 22 по 30 декабря и со 2 по 10 января включительно. Из Котласа в столицу поезд будет уходить с 20 по 30 декабря и с 1 по 8 января включительно.
Билеты на поезда можно приобрести в любой железнодорожной кассе, в терминалах самообслуживания, а также на сайте ОАО «РЖД» и через официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

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