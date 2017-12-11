Количество дополнительных поездов на новогодние праздники увеличено на 100 рейсов
11 декабря 2017 11:16
105
АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») увеличит количество дополнительных поездов в период новогодних и рождественских каникул. Для обеспечения повышенного спроса количество дополнительных рейсов поездов будет увеличено еще на 100 единиц – до 600. Это на 6% больше чем было назначено в 2016 году.
В целом поездами дальнего следования формирования АО «ФПК» в новогодние праздники планируется перевезти более 3,6 млн пассажиров (+2% к прошлому году). Только в поездах в сообщении с Москвой пассажирам предложено свыше 2,3 млн мест, что также на 2% больше, чем в 2016 году.
«Пиковые» даты выезда пассажиров ожидаются 29 и 30 декабря, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 6, 7 и 8 января 2017 года.
Дополнительные поезда будут курсировать из Москвы в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Казань, Ижевск, Мурманск, Киров, Минеральные Воды, Адлер, Архангельск, Старый Оскол, Самару, Пензу, Кинешму, Уфу, Тамбов, Орск и Оренбург и др. Из северной столицы дополнительные рейсы назначены в Минеральные Воды, Казань, Воронеж, Брянск, Саратов, Ярославль, Волгоград, Архангельск, Курск, Орел, Иваново, Ижевск, Сосногорск, Великие Луки и Псков.
Предусмотрены дополнительные рейсы поездов из Екатеринбурга в Адлер, Казань и Санкт-Петербург; из Владивостока в Хабаровск; из Ростова в Адлер и Кисловодск, из Адлера во Владикавказ, из Новороссийска в Кисловодск; из Костромы, Котласа, Иваново – в Москву.
В международном сообщении в период новогодних праздников назначены дополнительные международные поезда № 70/69 Москва – Хельсинки (отправлением из Москвы в Хельсинки 28, 29 и 30 декабря 2017 года и 1, 2 и 3 января 2018 года и из Хельсинки в Москву – 29 и 30 декабря 2017 г. и 2, 3, 4, 7, 8 и 9 января 2018 г.) и №233/234 сообщением Москва – Таллин (отправлением из Москвы 30 декабря 2017 года и 2 января 2018 года и из Таллина – 7 января).
Для перевозки организованных групп пассажиров, в том числе детских на родину Деда Мороза – в Великий Устюг будут назначены 5 туристических поездов из Санкт-Петербурга, Москвы и Самары.
Пассажиры, желающие посетить владения Деда Мороза, смогут воспользоваться поездом № 295/296 Котлас – Москва. Он будет отправляться из Москвы в Котлас ежедневно с 22 по 30 декабря и со 2 по 10 января включительно. Из Котласа в столицу поезд будет уходить с 20 по 30 декабря и с 1 по 8 января включительно.
Билеты на поезда можно приобрести в любой железнодорожной кассе, в терминалах самообслуживания, а также на сайте ОАО «РЖД» и через официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам».
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
11 декабря 2017 13:34Продукция Куйбышевского НПЗ – в числе «100 лучших товаров России»
Два десятка региональных предприятий стали победителями финального этапа конкурса «100 лучших товаров России 2017». Лауреатов наградили в министерстве... Экономика региона
30
11 декабря 2017 12:16
Соответствующий отчет подготовлен СОФЖИ. Экономика региона
103
8 декабря 2017 10:07
Это 82,2 % от средней заработной платы по региону. Экономика региона
298
Финансы и Банки
8 декабря 2017 17:05
Совершенно новый для предпринимательского сообщества Самары проект позволил участникам в режиме онлайн обмениваться контактами и назначать дальнейшие... Финансы и Банки
262
8 декабря 2017 10:29
Спецпредложение продлится до 15 февраля 2018 года включительно. Финансы и Банки
230
6 декабря 2017 14:42
Повышенные бонусы будут начисляться при покупках в любой стране мира. Для получения повышенных бонусов нужно, чтобы траты по карте в предыдущем месяце... Финансы и Банки
471
Строительство
11 декабря 2017 13:29
Демонтаж старых конструкций обойдется в 2,9 млн рублей. Строительство
101
11 декабря 2017 10:06
Наименьшая разница в площади квартир оказалась в Куйбышевском районе города. Строительство
140
8 декабря 2017 12:50
Наблюдается отставание в муниципальных районах Алексеевский и Пестравский, городских округах Самара и Тольятти. Строительство
265
Новости
|
06.12.2017
Последнее время люди стали часто интересоваться различными отопительными...
|
06.12.2017
Достаточно популярным и весьма востребованным в области строительства является...
|
06.12.2017
Существуют различные виды экспертиз. На сайте expertiza-ekc.ru для вас - более...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
996
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
969
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2019
Бизнес
13 ноября 2017 17:30
Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко. Бизнес
170
2 ноября 2017 17:33
Посещая кафе или ресторан, каждый человек желает провести время в уютной и комфортной обстановке. Бизнес
157
2 ноября 2017 17:31
Сегодня все понимают, что для продвижения бизнеса в современном мире нужен хороший сайт. Для того чтобы ресурс привлекал покупателей нужно создавать его,... Бизнес
149
Новости компаний
7 декабря 2017 11:35
При этом он остается руководителем тольяттинского автозавода. Новости компаний
219
4 декабря 2017 12:16
Если раньше в программе утилизации участвовали все или большинство моделей, то сейчас скидку в можно получить только на одну. Новости компаний
290
4 декабря 2017 10:15
Энергетики предпринимают все возможные способы взыскания задолженности. Новости компаний
283
29 ноября 2017 11:14
Больше всего случаев безучетного потребления выявлено в Сергиевском, Кинель-Черкасском и Ставропольском районах. Новости компаний
584
IT и Коммуникации
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
106
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
147
20 октября 2017 16:50
Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
203
Транспорт
11 декабря 2017 14:44
В целях расширения географии сервиса несырьевого экспорта из России в Китай. Транспорт
62
11 декабря 2017 11:58
Гендиректор «ВТС МЕТРО» рассказал о будущем двух последних станций самарского метрополитена. Транспорт
163
11 декабря 2017 11:16
Об этом сообщает КбшЖД. Транспорт
105
11 декабря 2017 09:49
Для этого организована "горячая линия". Транспорт
120
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5464
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2007
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8908
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2671
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10408
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3049
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2468
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1647
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2013
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1909
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1603
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3236
Мероприятия