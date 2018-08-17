Количестве автобусов, трамваев и троллейбусов, работающих сегодня на маршрутах общественного транспорта в Самаре
17 августа 2018 16:48
119
- 404 автобуса, включая дачные;
- 168 трамвая;
- 109 троллейбусов.
В аналогичный период прошлого года работало:
- 355 автобусов, включая дачные;
- 176 трамвай;
- 119 троллейбусов, сообщает DepTransporta.
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