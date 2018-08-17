Я нашел ошибку
Главные новости: 
На счету воспитанников учреждения - победы в престижных мировых турнирах.
Рабочий день в Тольятти Дмитрий Азаров завершает знакомством с Академией футбола имени Юрия Коноплева
После ее запуска штатная численность сотрудников увеличится на 298 человек и превысит тысячу.
В Тольятти началось обустройство второй очереди ЦКР
Самолёт находился на полпути к Ницце, когда пилот принял решение его развернуть для устранения неполадок.
Лайнер американской авиакомпании развернули над Атлантикой из-за забившихся туалетов
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
В Чапаевске, при столкновении "десятки" с грузовиком «DAF», погиб 23-летний водитель ВАЗа
При этом сообщается, что из-за данного инцидента с задержанием актёра самолёт вылетел из аэропорта Симферополя с двухчасовым опозданием.
"Ходил по салону невменяемый". Панина сняли с рейса в Симферополе
На первом этапе работ с 21 августа по 1 октября 2018 года будет закрыто движение по четной стороне Заводского шоссе от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда.
С 21 августа в связи с капитальным ремонтом Заводского шоссе изменится схема движения транспорта
Проиграв в первом матче квалификации турнира 0:4, петербуржцы дома в дополнительное время при пустых трибунах и в меньшинстве выиграли 8:1.
"Зенит" совершил лучший камбэк в истории еврокубков
В обсуждении будущего второго по величине города губернии принимает участие глава региона Дмитрий Азаров.
В Тольятти проводится сессия, посвященная стратегии развития города до 2030 года
сегодня  Пятница, 17 августа, 21:04
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/08:
USD 66.89
0.51
EUR 76.06
0.83
Искать
Новости /  Экономика /  Транспорт  

‏Количестве автобусов, трамваев и троллейбусов, работающих сегодня на маршрутах общественного транспорта в Самаре

17 августа 2018 16:48
119
Сегодня, 17 августа 2018 года, на городских льготных маршрутах работают:

- 404 автобуса, включая дачные;
- 168 трамвая;
- 109 троллейбусов.

В аналогичный период прошлого года работало:

- 355 автобусов, включая дачные;
- 176 трамвай;
- 119 троллейбусов, сообщает DepTransporta
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
17 августа 2018  12:53
Дмитрий Азаров о Тольятти:
Дмитрий Азаров о Тольятти: "Сейчас мы выходим на новый уровень подготовки долгосрочной стратегии развития города"
Глава Самарской области отметил, что Автоград во многом в начале пути. Экономика региона
177
17 августа 2018  12:10
Технопарку
Технопарку "Жигулевская долина" присвоен статус регионального оператора "Сколково"
Дмитрий Азаров подчеркнул, что решение о присвоении тольяттинскому технопарку статуса регионального оператора фонда, состоялось в кратчайшие сроки. Экономика региона
155
17 августа 2018  11:47
Анна Князева: На стратегической сессии в Тольятти нужно решить, как начать новую волну развития города
Модератор секции "Социальная сфера и человеческий капитал" считает, что стратегия должна обсуждаться на разных уровнях и разными сообществами. Экономика региона
149
Весь список
Финансы и Банки
17 августа 2018  13:34
ДомКлик от Сбербанка признан лучшим сервисом Рунета Он занял 1-е место в «Рейтинге Рунета 2018» в номинации «Сервисы».
ДомКлик от Сбербанка признан лучшим сервисом Рунета
Он занял 1-е место в «Рейтинге Рунета 2018» в номинации «Сервисы».  Финансы и Банки
137
16 августа 2018  19:39
Получение кредита - важные нюансы
Получение кредита - важные нюансы
 У каждого может случиться ситуация, когда срочно требуется значительная сумма денег. И в том случае, если не у кого ее одолжить, вы можете воспользоваться... Финансы и Банки
55
16 августа 2018  15:18
Монета выпущена в рамках серии
Центробанк выпустил серебряную памятную монету в честь Владимира Высоцкого
Монета выпущена в рамках серии "Выдающиеся личности России". Её тираж составляет три тысячи штук.  Финансы и Банки
212
Весь список
Строительство
16 августа 2018  19:45
Купить квартиру в Тольятти
Купить квартиру в Тольятти
 Строительная компания «Унистрой» является надежным застройщиком, который уже зарекомендовал себя на российском рынке жилой недвижимости.  Строительство
39
15 августа 2018  17:50
По отношению к июлю прошлого, 2017 года, динамика рассматриваемого показателя также носит положительный характер и составляет 5 276 рублей или 11,65%.
В Самаре цена квадратного метра жилья в новостройках выросла по отношению к июню на 4 718 рубля или 10,29%
По отношению к июлю прошлого, 2017 года, динамика рассматриваемого показателя также носит положительный характер и составляет 5 276 рублей или 11,65%.  Строительство
269
14 августа 2018  14:37
Участок находится в исторической части города, поэтому высотность застройки не должна превышать 12 м.
«Корпорация развития Самарской области» построит офис в два раза выше нормы
Участок находится в исторической части города, поэтому высотность застройки не должна превышать 12 м.  Строительство
220
Весь список

Новости

Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
02.08.2018
Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
02.08.2018
Какую лебедку выбрать: цепную или червячную?
 Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
Пескобетон М300 - особенности и преимущества
29.07.2018
Пескобетон М300 - особенности и преимущества
 На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
529
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1757
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1728
Весь список
Бизнес
17 августа 2018  00:08
Первая поставка «Яндекс.Телефонов» может насчитывать около 20 тыс. устройств.
Яндекс ищет продавцов для своего первого смартфона
Первая поставка «Яндекс.Телефонов» может насчитывать около 20 тыс. устройств.  Бизнес
354
16 августа 2018  19:11
Очередному кредитору бывшего владельца банка «Солидарность» Алексея Титова грозит банкротство
Очередному кредитору бывшего владельца банка «Солидарность» Алексея Титова грозит банкротство
  Бизнес
247
15 августа 2018  20:30
Пока производство на Самарском подшипниковом заводе Александра Швидака и Вадима Егиазарова оказалось на грани полной остановки, под угрозу попали и другие их активы.
Кредиторы бенефициаров СПЗ стали бить по другим структурам их подшипникового бизнеса
Пока производство на Самарском подшипниковом заводе Александра Швидака и Вадима Егиазарова оказалось на грани полной остановки, под угрозу попали и другие их... Бизнес
304
Весь список


Новости компаний
17 августа 2018  10:56
В Самаре на
В Самаре на "Прогрессе" началось производство последней ракеты "Союз" с украинскими компонентами
Самарские ракетостроители прекращают выпуск этой модификации ракеты "Союз". Новости компаний
139
15 августа 2018  23:59
Предположительный срок выхода системы на рынок — где-то в промежутке между 2022 и 2025 годами. Поддержка AR может сделать Apple Car одним из безусловных лидеров рынка.
Apple представит Apple Car только через 5 лет
Предположительный срок выхода системы на рынок — где-то в промежутке между 2022 и 2025 годами. Поддержка AR может сделать Apple Car одним из безусловных лидеров рынка.  Новости компаний
410
15 августа 2018  23:38
Кроме того, осенью турфирмы повысят цены на путёвки по сравнению с прошлым годом на 10 процентов.
Туроператоры отказались от горячих туров в Турцию на осень
Кроме того, осенью турфирмы повысят цены на путёвки по сравнению с прошлым годом на 10 процентов.   Новости компаний
502
15 августа 2018  09:41
АВТОВАЗ начал производство новой LADA Granta
АВТОВАЗ начал производство новой LADA Granta
Технические характеристики обновленных версий автомобиля до сих пор неизвестны. Новости компаний
288
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
430
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
328
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
342
Весь список
Транспорт
17 августа 2018  16:48
‏Количестве автобусов, трамваев и троллейбусов, работающих сегодня на маршрутах общественного транспорта в Самаре
‏Количестве автобусов, трамваев и троллейбусов, работающих сегодня на маршрутах общественного транспорта в Самаре
  Транспорт
118
17 августа 2018  09:37
Перевозки детей на курорты Юга России в летний сезон 2018 года выросли на 3% Для перевозки детских групп сформированы 29 специальных составов.
Перевозки детей на курорты Юга России в летний сезон 2018 года выросли на 3%
Для перевозки детских групп сформированы 29 специальных составов. Транспорт
128
17 августа 2018  09:10
19 августа будет временно ограничено движение транспорта возле стадиона «Самара Арена» Такие меры связаны с матчем рылья Советов – Локомотив.
19 августа будет временно ограничено движение транспорта возле стадиона «Самара Арена»
Такие меры связаны с матчем Крылья Советов – Локомотив. Транспорт
137
16 августа 2018  18:23
19 августа, в день проведения матча, будет временно ограничено движение транспорта возле стадиона «Самара Арена»
19 августа, в день проведения матча, будет временно ограничено движение транспорта возле стадиона «Самара Арена»
  Транспорт
243
Весь список


Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
516
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1062
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
816
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1440
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1228
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
1253
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
618
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
440
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1818
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1823
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3449
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2591
Весь список

Мероприятия
Фестиваль национальных сообществ «Мы вместе» вновь собирает друзей!
В воскресенье перед центральным входом самарского оперного театра состоится концерт классической музыки
Бегуны из 160 городов России и 13 стран примут участие в легкоатлетическом марафоне на Кубок Главы Самары
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда