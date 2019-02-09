Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 9 февраля, 21:48
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/02:
USD 66.06
0.04
EUR 74.9
-0.07
Искать
Новости /  Экономика /  Транспорт  

Когда жители Самары смогут отказаться от личных автомобилей и с комфортом перемещаться на общественном транспорте?

9 февраля 2019 17:44
179
С каким интервалом едет муниципальный транспорт из отдаленных районов? Как выглядит стратегия развития транспортной инфраструктуры Самары? На эти вопросы Самара2050 ответил Сергей Маркин.
Если отказаться от собственной машины, перемещаться по городу можно пешком, на такси, с помощью каршеринга (поминутной аренды автомобиля) и на общественном транспорте. Какие проблемы нужно решить в городской системе общественного транспорта? С каким интервалом едет муниципальный транспорт из отдаленных районов? Как выглядит стратегия развития транспортной инфраструктуры Самары? На эти и другие вопросы Самара2050 ответил руководитель департамента транспорта Самары Сергей Маркин.

– Как вы оцениваете работу общественного транспорта в Самаре? Какие территории хорошо укомплектованы маршрутами, там работает достаточно техники, и какие вы видите проблемные места?

– Общественный транспорт работает удовлетворительно. Конечно, текущая ситуация требует улучшения. Если говорить о конкретных задачах, то нужно подчеркнуть, что за последние годы в городе произошло существенное перераспределение транспортных потоков. Еще десять лет назад не было таких развитых микрорайонов, как Крутые ключи, Волгарь, Южный город. Сейчас там большое количество жителей, которые работают, как правило, в других районах. Это формирует новые большие транспортные потоки.

Нас очень беспокоит вопрос транспортной доступности горожан из Куйбышевского района. Он появился по объективным причинам, главная – недостаточная пропускная способность существующего моста, запуск Фрунзенского моста позволит его решить.

Мы в значительной степени улучшили транспортное обслуживание Красноглинского района, но, естественно, не останавливаемся и будем работать дальше.

За последние полгода мы существенно нарастили подвижной состав. Если раньше на 1, 50 и 51-м маршрутах работали 19 автобусов МАЗ вместимостью 72 места, то сейчас их 52, из них 42 – ЛИАЗы, вместимость которых 104 пассажира. Таким образом, мы увеличили количество пассажиров, перевозимых муниципальными автобусами, в несколько раз. Кроме того, мы совсем недавно ввели короткий 51 маршрут. Он позволяет жителям добираться до налоговой инспекции и пенсионного фонда.

Увеличили ресурс и на 67-м маршруте, который обслуживает поселок Крутые Ключи. Для сравнения, летом 2018 года работало 30 автобусов 67 маршрута, сейчас 40. Не могу сказать, что они идут один за одним, но интервал минимальный.

Кроме того, у нас есть четкая перспектива развития транспортной системы на этом направлении. Мы запустили 7-й трамвай к стадиону «Самара-Арена» и видим, что пассажиропоток начал расти. Сейчас проектируем новый трамвайный поворот с улицы Ташкентской, который позволит каждые 3-5 минут отправлять трамваи от нового стадиона. Когда мы запустим этот поворот, мы продлим туда целый ряд трамвайных маршрутов, сможем подвозить туда людей из ближайших поселков и уже оттуда перевозить их в центр города. С учетом того, что мы работаем над приоритетом движения общественного транспорта, скорость движения будет очень хорошей. А когда люди будут пользоваться пересадочным билетом, транспортная ситуация для них будет очень комфортной.

Вообще нужно отметить, что одна из главных причин ожидания общественного транспорта – неритмичность дорожного движения в городе в целом.

– Где сложнее ситуация, в Куйбышевском или Красноглинском районах?

– В каждом районе есть свои сложности. Транспорт – это наука, есть определенные закономерности, механизмы, позволяющие обеспечить работу транспорта.

– Как планируется решать проблемы?

– Мы только начинаем выстраивать в Самаре новую систему, которая позволит обеспечить ритмичное движение общественного транспорта. Такую задачу поставила Глава города Елена Владимировна Лапушкина. Для этого необходим целый комплекс мероприятий: новая маршрутная сеть, создание транспортно-пересадочных узлов, выделенные линии и приоритетный проезд для общественного транспорта на дорогах, на ряде улиц – платные парковки и одностороннее движение. Действующая в городе транспортная модель разрабатывалась в 2003 году, сейчас она уже не соответствует современным реалиям. С тех пор Самара сильно изменилась – появились новые микрорайоны, новые стратегические объекты и точки роста. В этом году по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова начнется разработка новой транспортной модели с учетом развития всей Самарско-Тольяттинской агломерации. В ней будут учтены современные условия и перспективы развития города.

Отдельно мы рассматриваем задачу по ускорению движения трамваев. Для этого ее включили в проект «Умный город». Преимущество трамваев в том, что они идут по рельсам и, в основном, их маршрут не пересекается с общим транспортным потоком. У нас есть возможность увеличить их скорость. Для этого мы планируем делать более короткие скоростные автобусные маршруты, которые будут доходить до пересадочных узлов. Там пассажир сможет пересесть на иные виды транспорта. Представьте, человек сел на автобус и едет через весь город, то есть, встает в общих пробках. А вот если автобус едет до транспортно-пересадочного узла, где в определенное время приходит другой вид транспорта, пассажир сможет пересесть и более рационально выстроить свой маршрут. Это абсолютно реальный проект.

Мы регулярно тестируем работу общественного транспорта, и недавно я доехал с двумя пересадками от остановки поселок Управленческий до перекрестка проспект Ленина-Осипенко. Вначале двигался на 50 автобусе, затем на 24 и 22 трамваях. Добрался за 58 минут, согласитесь, с учетом расстояния, хороший результат. И в этих случаях, чтобы пассажиру иметь возможность пересесть на другой вид транспорта и при этом не платить дважды, очень удобен пересадочный билет. Такая система работает в Москве, Нижнем Новгороде. Такое решение видится оптимальным и для Самары, сейчас мы над ним работаем.

– Вас часто критикуют за отмену маршруток…

– В городе должна быть стратегия развития транспорта, мы должны четко понимать, как будет развиваться транспорт через три, пять, десять лет. Это важно всем участникам процесса.

Безусловно, наша задача как муниципалитета – обеспечить город муниципальным транспортом с предоставлением всех видов льгот, соблюдением всех норм безопасности. Это основа городской транспортной системы. При этом маршрутные такси имеют место быть на рынке как дополнительные услуги. Но надо понимать, что они абсолютно самостоятельны в установлении стоимости проезда, графика движения и не гарантируют безопасности перевозок.

– Как вы контролируете движение автобусов в рейсах? Есть какие-то специализированные системы?

– Одна и самых современных и перспективных систем на сегодняшний день – система АСУДД, которая досталась городу как наследие Чемпионата мира по футболу. Она установлена в центре управления пассажирскими перевозками и позволяет в режиме онлайн регулировать работу светофоров, исходя из реальной дорожной ситуации. Сейчас она запущена еще не в полной мере, но мы постепенно подключаем к работе в ней все больше городских улиц, и через некоторое время нам удастся в значительной мере оптимизировать дорожный трафик.

Уже полюбившаяся жителям система «Прибывалка» отслеживает движение общественного транспорта в реальном времени с использованием глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) и GPS. Благодаря ей жители ориентируются, по какому маршруту лучше ехать и во сколько лучше приходить на остановку.

Для пассажиров, которые не пользуются смартфоном, мы ставим на остановках электронные табло.

С начала года мы ввели возможность оплаты банковской картой, и люди это оценили. Всего через месяц в метрополитене уже 4% платежей проходят с помощью банковских карт.

– Новые технологии позволят выстроить график работы таким образом, чтобы в час пик на маршрутах было необходимое количество транспорта, но при этом днем исключить недозагруженные, «пустые» пробеги?

– Мы стараемся, чтобы он составлял 8-12 минут, но интервал зависит и от дорожной обстановки. Буквально сегодня произошла авария с участием сразу двух наших автобусов. Каждый автобус оборудован системой ГЛОНАС, мы осуществляем мониторинг дорожной ситуации, перераспределяем потоки. Тем не менее, пока мы отправим транспорт на замену, пройдет время.

Мы постоянно мониторим ситуацию, находимся в постоянном контакте с нашими пассажирами, стараемся идти жителям навстречу. К примеру, были обращения от горожан о замене автобусов на 61-м маршруте низкопольными моделями. Нам удалось выполнить эту просьбу и сделать удобными поездки для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Мы понимаем, для кого мы работаем. Департамент транспорта и все транспортные предприятия активно работают в социальных сетях, стараются оперативно информировать жителей о всех нововведениях, анализируют обратную связь.

Недавно мы создали Общественный совет, в который вошло много компетентных людей, ветеранов отрасли, экспертов в области транспорта и развития городской среды. Все изменения в системе работы общественного транспорта мы будем проводить вместе с жителями, прислушиваясь к их мнению.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
9 февраля 2019  10:42
В Самарской области заключено первое концессионное соглашение через процедуру частной концессионной инициатив
В Самарской области заключено первое концессионное соглашение через процедуру частной концессионной инициативы
Речь идет о молочной ферме на 800 голов с телятником на 1774 головы. Экономика региона
209
8 февраля 2019  10:53
В Самарской области исчезает сельскохозяйственная птица При этом заметно увеличилось поголовье свиней.
В Самарской области исчезает сельскохозяйственная птица
При этом заметно увеличилось поголовье свиней. Экономика региона
221
7 февраля 2019  11:07
Стало известно, какие продукты подорожали в январе
Стало известно, какие продукты подорожали в январе
Без учёта плодоовощной продукции цены на продовольственные товары возросли на 0,7% к предыдущему месяцу. Экономика региона
234
Весь список
Финансы и Банки
8 февраля 2019  09:35
Сбербанк и Белвнешэкономбанк заключили генеральное соглашение о предоставлении финансирования Соглашение даст возможность реализовать ряд совместных проектов.
Сбербанк и Белвнешэкономбанк заключили генеральное соглашение о предоставлении финансирования
Соглашение даст возможность реализовать ряд совместных проектов. Финансы и Банки
171
7 февраля 2019  10:57
Обвиняемых по делу банка Волга-Кредит оштрафуют за хроническую неявку в суд
Обвиняемых по делу банка Волга-Кредит оштрафуют за хроническую неявку в суд
Бывшие сотрудники банка четыре раза проигнорировали требования суда. Финансы и Банки
210
7 февраля 2019  10:27
Сбербанк выбрал лучшие студенческие идеи Java-приложений Призовой фонд прошедшего в Москве хакатона, составил 275 тысяч рублей.
Сбербанк выбрал лучшие студенческие идеи Java-приложений
Призовой фонд прошедшего в Москве хакатона, составил 275 тысяч рублей. Финансы и Банки
266
Весь список
Строительство
8 февраля 2019  13:10
В Самаре обсудили освоение территории на участке от бывшего КИНАПа до Постникова оврага
В Самаре обсудили освоение территории на участке от бывшего КИНАПа до Постникова оврага
Состоялось заседание рабочей группы. Строительство
385
4 февраля 2019  09:53
Рядом с Губернским рынком в Самаре построят высотки Администрация Самары утвердила документы по планировке территории.
Рядом с Губернским рынком в Самаре построят высотки
Администрация Самары утвердила документы по планировке территории. Строительство
1023
1 февраля 2019  11:45
Новый генеральный план Самары покажут жителям не раньше осени
Новый генеральный план Самары покажут жителям не раньше осени
Проблемы возникли из-за согласования земель в Прибрежном. Строительство
326
Весь список
Материалы и технологии
8 февраля 2019  09:23
Отделка бетонной лестницы - особенности
 Если в доме есть несколько уровней, то здесь в наличии не менее одной лестницы. И каждый день по ней поднимаются и спускаются, держатся за перила.  Материалы и технологии
53
27 января 2019  15:50
Строительные фасадные подъемники позволят выполнить широкий перечень операций!
Строительные фасадные подъемники позволят выполнить широкий перечень операций!
 Специальный фасадный подъемник имеет вид обычной люльки, которая подвешивается на консолях, устанавливаемых на крыше конструкции.  Материалы и технологии
133
24 января 2019  08:47
Пескоуловители для ливневой канализации
 Когда осуществляется монтаж системы поверхностного дренажа, в обязательно порядке необходимо установить пескоуловители для того, чтобы обеспечить надежную... Материалы и технологии
161
Весь список
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1086
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2285
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
2254
Весь список
Бизнес
9 февраля 2019  15:55
С кем удастся прийти к соглашению раньше, там и будут разворачивать площадку для будущих стартов ракет с космическими туристами.
Один из двух регионов России будет выбран для строительства первого частного космодрома
 С кем удастся прийти к соглашению раньше, там и будут разворачивать площадку для будущих стартов ракет с космическими туристами.  Бизнес
164
4 февраля 2019  14:46
Встречи проводит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области.
Предпринимателей Самары приглашают на встречи по проблемным вопросам развития бизнеса и защите их прав и интересов
Встречи проводит  уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области. Бизнес
379
31 января 2019  23:43
Почему востребованы промокоды
 Для того чтобы приобрести тот или иной товар, а может быть, воспользоваться услугами компании, пользователи сети интернет успешно используют промокоды. Бизнес
129
Весь список


Новости компаний
8 февраля 2019  09:01
Куйбышевский НПЗ: в ногу с прогрессом.
Куйбышевский НПЗ: в ногу с прогрессом
На предприятии продолжается модернизации производственных мощностей. Новости компаний
217
7 февраля 2019  23:17
Американские автомобильные эксперты выяснили, что батарея автомобилей Tesla
Доездились. В автомобилях Tesla нашли критический дефект
Американские автомобильные эксперты выяснили, что батарея автомобилей Tesla "умирает" на морозе значительно быстрее, чем заявляет производитель. Новости компаний
297
6 февраля 2019  23:29
К следующему году выйдет как минимум два оригинальных шоу:
"Яндекс" начал снимать сериалы
К следующему году выйдет как минимум два оригинальных шоу: "Министерство" — о чиновниках и коррупции, а также детектив "Водоворот".  Новости компаний
283
6 февраля 2019  16:06
Специалисты по космическому праву будут нужны для того, чтобы отстаивать интересы страны в будущих территориальных спорах при освоении Луны.
«Роскосмос» и РАН предложили готовить юристов для споров из-за Луны
Специалисты по космическому праву будут нужны для того, чтобы отстаивать интересы страны в будущих территориальных спорах при освоении Луны.  Новости компаний
309
Весь список
IT и Коммуникации
4 января 2019  16:37
Чехлы для MacBook - подробности
 Все более популярны и востребованы становятся MacBook. Для того чтобы грамотно подобрать аксессуары, следует разбираться во всех тонкостях. Apple MacBook Pro -... IT и Коммуникации
252
16 ноября 2018  06:36
Айфоны XS - позитивные характеристики
Айфоны XS - позитивные характеристики
 Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
446
20 октября 2018  16:10
Как выбрать материнскую плату
Как выбрать материнскую плату
 Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы.  IT и Коммуникации
461
Весь список
Транспорт
9 февраля 2019  17:57
С помощью «умных» светофоров, которые установят в 24 городах России, будут бороться с заторами на дорогах.
В России станет больше «умных» светофоров
С помощью «умных» светофоров, которые установят в 24 городах России, будут бороться с заторами на дорогах.  Транспорт
117
9 февраля 2019  17:44
С каким интервалом едет муниципальный транспорт из отдаленных районов? Как выглядит стратегия развития транспортной инфраструктуры Самары? На эти вопросы Самара2050 ответил Сергей Маркин.
Когда жители Самары смогут отказаться от личных автомобилей и с комфортом перемещаться на общественном транспорте?
С каким интервалом едет муниципальный транспорт из отдаленных районов? Как выглядит стратегия развития транспортной инфраструктуры Самары? На эти вопросы... Транспорт
178
8 февраля 2019  15:20
Стоимость невозвратных билетов ниже стоимости обычных на 5-20 %. Размер скидки зависит от типа вагона и периода совершения поездки.
Путешествовать на поезде из Самары в Москву летом можно будет по невозвратному тарифу
 Стоимость невозвратных билетов ниже стоимости обычных на 5-20 %. Размер скидки зависит от типа вагона и периода совершения поездки. Транспорт
307
8 февраля 2019  15:03
Во всем подвижном составе, задействованном в перевозке пассажиров по троллейбусному маршруту № 16 и трамвайному маршруту № 15, в течение 3-х месяцев не будет кондукторов.
В Самаре организованы предтестовые мероприятия по переходу на бескондукторную систему оплаты проезда
Во всем подвижном составе, задействованном в перевозке пассажиров по троллейбусному маршруту № 16 и трамвайному маршруту № 15, в течение 3-х месяцев не будет... Транспорт
308
Весь список
Предпринимательство
21 января 2019  09:10
Как выбрать удобное кресло для офиса?
Как выбрать удобное кресло для офиса?
 Сложно представить себе работу любого офиса, в котором отсутствуют удобные кресла для работы всех категорий сотрудников компании.  Предпринимательство
194
19 января 2019  17:39
Сертификация соответствия таможенного союза - для чего нужен сертификат ТР ТС
Сертификация соответствия таможенного союза - для чего нужен сертификат ТР ТС
 Документ, который оформляется аккредитованными органами сертификации для того, чтобы подтвердить соответствие продукции требованиям действующих... Предпринимательство
203
25 декабря 2018  18:57
Правила эффектной презентации
Правила эффектной презентации
 Для того чтобы успешно прорекламировать свои товары или услуги, компании стоит позаботиться о том, чтобы создать успешную презентацию.  Предпринимательство
279
Весь список
Видео
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
249
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
266
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
262
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
373
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
636
27 января 2019  11:07
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
Происшествия
810
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2038
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1782
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2075
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2440
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2627
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3918
Весь список

Мероприятия
В гонке "Лыжня России" в Самаре - 9000 участников
В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для жителей Красноглинского района
В день проведения гонки «Лыжня России» в Самаре будет организована работа дополнительного автобусного маршрута
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные