Когда жители Самары смогут отказаться от личных автомобилей и с комфортом перемещаться на общественном транспорте?
9 февраля 2019 17:44
179
– Как вы оцениваете работу общественного транспорта в Самаре? Какие территории хорошо укомплектованы маршрутами, там работает достаточно техники, и какие вы видите проблемные места?
– Общественный транспорт работает удовлетворительно. Конечно, текущая ситуация требует улучшения. Если говорить о конкретных задачах, то нужно подчеркнуть, что за последние годы в городе произошло существенное перераспределение транспортных потоков. Еще десять лет назад не было таких развитых микрорайонов, как Крутые ключи, Волгарь, Южный город. Сейчас там большое количество жителей, которые работают, как правило, в других районах. Это формирует новые большие транспортные потоки.
Нас очень беспокоит вопрос транспортной доступности горожан из Куйбышевского района. Он появился по объективным причинам, главная – недостаточная пропускная способность существующего моста, запуск Фрунзенского моста позволит его решить.
Мы в значительной степени улучшили транспортное обслуживание Красноглинского района, но, естественно, не останавливаемся и будем работать дальше.
За последние полгода мы существенно нарастили подвижной состав. Если раньше на 1, 50 и 51-м маршрутах работали 19 автобусов МАЗ вместимостью 72 места, то сейчас их 52, из них 42 – ЛИАЗы, вместимость которых 104 пассажира. Таким образом, мы увеличили количество пассажиров, перевозимых муниципальными автобусами, в несколько раз. Кроме того, мы совсем недавно ввели короткий 51 маршрут. Он позволяет жителям добираться до налоговой инспекции и пенсионного фонда.
Увеличили ресурс и на 67-м маршруте, который обслуживает поселок Крутые Ключи. Для сравнения, летом 2018 года работало 30 автобусов 67 маршрута, сейчас 40. Не могу сказать, что они идут один за одним, но интервал минимальный.
Кроме того, у нас есть четкая перспектива развития транспортной системы на этом направлении. Мы запустили 7-й трамвай к стадиону «Самара-Арена» и видим, что пассажиропоток начал расти. Сейчас проектируем новый трамвайный поворот с улицы Ташкентской, который позволит каждые 3-5 минут отправлять трамваи от нового стадиона. Когда мы запустим этот поворот, мы продлим туда целый ряд трамвайных маршрутов, сможем подвозить туда людей из ближайших поселков и уже оттуда перевозить их в центр города. С учетом того, что мы работаем над приоритетом движения общественного транспорта, скорость движения будет очень хорошей. А когда люди будут пользоваться пересадочным билетом, транспортная ситуация для них будет очень комфортной.
Вообще нужно отметить, что одна из главных причин ожидания общественного транспорта – неритмичность дорожного движения в городе в целом.
– Где сложнее ситуация, в Куйбышевском или Красноглинском районах?
– В каждом районе есть свои сложности. Транспорт – это наука, есть определенные закономерности, механизмы, позволяющие обеспечить работу транспорта.
– Как планируется решать проблемы?
– Мы только начинаем выстраивать в Самаре новую систему, которая позволит обеспечить ритмичное движение общественного транспорта. Такую задачу поставила Глава города Елена Владимировна Лапушкина. Для этого необходим целый комплекс мероприятий: новая маршрутная сеть, создание транспортно-пересадочных узлов, выделенные линии и приоритетный проезд для общественного транспорта на дорогах, на ряде улиц – платные парковки и одностороннее движение. Действующая в городе транспортная модель разрабатывалась в 2003 году, сейчас она уже не соответствует современным реалиям. С тех пор Самара сильно изменилась – появились новые микрорайоны, новые стратегические объекты и точки роста. В этом году по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова начнется разработка новой транспортной модели с учетом развития всей Самарско-Тольяттинской агломерации. В ней будут учтены современные условия и перспективы развития города.
Отдельно мы рассматриваем задачу по ускорению движения трамваев. Для этого ее включили в проект «Умный город». Преимущество трамваев в том, что они идут по рельсам и, в основном, их маршрут не пересекается с общим транспортным потоком. У нас есть возможность увеличить их скорость. Для этого мы планируем делать более короткие скоростные автобусные маршруты, которые будут доходить до пересадочных узлов. Там пассажир сможет пересесть на иные виды транспорта. Представьте, человек сел на автобус и едет через весь город, то есть, встает в общих пробках. А вот если автобус едет до транспортно-пересадочного узла, где в определенное время приходит другой вид транспорта, пассажир сможет пересесть и более рационально выстроить свой маршрут. Это абсолютно реальный проект.
Мы регулярно тестируем работу общественного транспорта, и недавно я доехал с двумя пересадками от остановки поселок Управленческий до перекрестка проспект Ленина-Осипенко. Вначале двигался на 50 автобусе, затем на 24 и 22 трамваях. Добрался за 58 минут, согласитесь, с учетом расстояния, хороший результат. И в этих случаях, чтобы пассажиру иметь возможность пересесть на другой вид транспорта и при этом не платить дважды, очень удобен пересадочный билет. Такая система работает в Москве, Нижнем Новгороде. Такое решение видится оптимальным и для Самары, сейчас мы над ним работаем.
– Вас часто критикуют за отмену маршруток…
– В городе должна быть стратегия развития транспорта, мы должны четко понимать, как будет развиваться транспорт через три, пять, десять лет. Это важно всем участникам процесса.
Безусловно, наша задача как муниципалитета – обеспечить город муниципальным транспортом с предоставлением всех видов льгот, соблюдением всех норм безопасности. Это основа городской транспортной системы. При этом маршрутные такси имеют место быть на рынке как дополнительные услуги. Но надо понимать, что они абсолютно самостоятельны в установлении стоимости проезда, графика движения и не гарантируют безопасности перевозок.
– Как вы контролируете движение автобусов в рейсах? Есть какие-то специализированные системы?
– Одна и самых современных и перспективных систем на сегодняшний день – система АСУДД, которая досталась городу как наследие Чемпионата мира по футболу. Она установлена в центре управления пассажирскими перевозками и позволяет в режиме онлайн регулировать работу светофоров, исходя из реальной дорожной ситуации. Сейчас она запущена еще не в полной мере, но мы постепенно подключаем к работе в ней все больше городских улиц, и через некоторое время нам удастся в значительной мере оптимизировать дорожный трафик.
Уже полюбившаяся жителям система «Прибывалка» отслеживает движение общественного транспорта в реальном времени с использованием глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) и GPS. Благодаря ей жители ориентируются, по какому маршруту лучше ехать и во сколько лучше приходить на остановку.
Для пассажиров, которые не пользуются смартфоном, мы ставим на остановках электронные табло.
С начала года мы ввели возможность оплаты банковской картой, и люди это оценили. Всего через месяц в метрополитене уже 4% платежей проходят с помощью банковских карт.
– Новые технологии позволят выстроить график работы таким образом, чтобы в час пик на маршрутах было необходимое количество транспорта, но при этом днем исключить недозагруженные, «пустые» пробеги?
– Мы стараемся, чтобы он составлял 8-12 минут, но интервал зависит и от дорожной обстановки. Буквально сегодня произошла авария с участием сразу двух наших автобусов. Каждый автобус оборудован системой ГЛОНАС, мы осуществляем мониторинг дорожной ситуации, перераспределяем потоки. Тем не менее, пока мы отправим транспорт на замену, пройдет время.
Мы постоянно мониторим ситуацию, находимся в постоянном контакте с нашими пассажирами, стараемся идти жителям навстречу. К примеру, были обращения от горожан о замене автобусов на 61-м маршруте низкопольными моделями. Нам удалось выполнить эту просьбу и сделать удобными поездки для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Мы понимаем, для кого мы работаем. Департамент транспорта и все транспортные предприятия активно работают в социальных сетях, стараются оперативно информировать жителей о всех нововведениях, анализируют обратную связь.
Недавно мы создали Общественный совет, в который вошло много компетентных людей, ветеранов отрасли, экспертов в области транспорта и развития городской среды. Все изменения в системе работы общественного транспорта мы будем проводить вместе с жителями, прислушиваясь к их мнению.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
9 февраля 2019 10:42
Речь идет о молочной ферме на 800 голов с телятником на 1774 головы. Экономика региона
209
8 февраля 2019 10:53
При этом заметно увеличилось поголовье свиней. Экономика региона
221
7 февраля 2019 11:07
Без учёта плодоовощной продукции цены на продовольственные товары возросли на 0,7% к предыдущему месяцу. Экономика региона
234
Финансы и Банки
8 февраля 2019 09:35
Соглашение даст возможность реализовать ряд совместных проектов. Финансы и Банки
171
7 февраля 2019 10:57
Бывшие сотрудники банка четыре раза проигнорировали требования суда. Финансы и Банки
210
7 февраля 2019 10:27
Призовой фонд прошедшего в Москве хакатона, составил 275 тысяч рублей. Финансы и Банки
266
Строительство
8 февраля 2019 13:10
Состоялось заседание рабочей группы. Строительство
385
4 февраля 2019 09:53
Администрация Самары утвердила документы по планировке территории. Строительство
1023
1 февраля 2019 11:45
Проблемы возникли из-за согласования земель в Прибрежном. Строительство
326
Материалы и технологии
8 февраля 2019 09:23Отделка бетонной лестницы - особенности
Если в доме есть несколько уровней, то здесь в наличии не менее одной лестницы. И каждый день по ней поднимаются и спускаются, держатся за перила. Материалы и технологии
53
27 января 2019 15:50
Специальный фасадный подъемник имеет вид обычной люльки, которая подвешивается на консолях, устанавливаемых на крыше конструкции. Материалы и технологии
133
24 января 2019 08:47Пескоуловители для ливневой канализации
Когда осуществляется монтаж системы поверхностного дренажа, в обязательно порядке необходимо установить пескоуловители для того, чтобы обеспечить надежную... Материалы и технологии
161
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1086
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2285
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
2254
Бизнес
9 февраля 2019 15:55
С кем удастся прийти к соглашению раньше, там и будут разворачивать площадку для будущих стартов ракет с космическими туристами. Бизнес
164
4 февраля 2019 14:46
Встречи проводит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области. Бизнес
379
31 января 2019 23:43Почему востребованы промокоды
Для того чтобы приобрести тот или иной товар, а может быть, воспользоваться услугами компании, пользователи сети интернет успешно используют промокоды. Бизнес
129
Новости компаний
8 февраля 2019 09:01
На предприятии продолжается модернизации производственных мощностей. Новости компаний
217
7 февраля 2019 23:17
Американские автомобильные эксперты выяснили, что батарея автомобилей Tesla "умирает" на морозе значительно быстрее, чем заявляет производитель. Новости компаний
297
6 февраля 2019 23:29
К следующему году выйдет как минимум два оригинальных шоу: "Министерство" — о чиновниках и коррупции, а также детектив "Водоворот". Новости компаний
283
6 февраля 2019 16:06
Специалисты по космическому праву будут нужны для того, чтобы отстаивать интересы страны в будущих территориальных спорах при освоении Луны. Новости компаний
309
IT и Коммуникации
4 января 2019 16:37Чехлы для MacBook - подробности
Все более популярны и востребованы становятся MacBook. Для того чтобы грамотно подобрать аксессуары, следует разбираться во всех тонкостях. Apple MacBook Pro -... IT и Коммуникации
252
16 ноября 2018 06:36
Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
446
20 октября 2018 16:10
Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы. IT и Коммуникации
461
Транспорт
9 февраля 2019 17:57
С помощью «умных» светофоров, которые установят в 24 городах России, будут бороться с заторами на дорогах. Транспорт
117
9 февраля 2019 17:44
С каким интервалом едет муниципальный транспорт из отдаленных районов? Как выглядит стратегия развития транспортной инфраструктуры Самары? На эти вопросы... Транспорт
178
8 февраля 2019 15:20
Стоимость невозвратных билетов ниже стоимости обычных на 5-20 %. Размер скидки зависит от типа вагона и периода совершения поездки. Транспорт
307
8 февраля 2019 15:03
Во всем подвижном составе, задействованном в перевозке пассажиров по троллейбусному маршруту № 16 и трамвайному маршруту № 15, в течение 3-х месяцев не будет... Транспорт
308
Предпринимательство
21 января 2019 09:10
Сложно представить себе работу любого офиса, в котором отсутствуют удобные кресла для работы всех категорий сотрудников компании. Предпринимательство
194
19 января 2019 17:39
Документ, который оформляется аккредитованными органами сертификации для того, чтобы подтвердить соответствие продукции требованиям действующих... Предпринимательство
203
25 декабря 2018 18:57
Для того чтобы успешно прорекламировать свои товары или услуги, компании стоит позаботиться о том, чтобы создать успешную презентацию. Предпринимательство
279
Видео
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
249
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
266
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
262
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
373
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
636
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
810
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2038
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1782
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2075
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2440
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2627
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3918
Мероприятия