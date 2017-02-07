Китай планирует поставлять в Россию сверхскоростные поезда
7 февраля 2017 11:42
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Китай к 2020 году планирует поставлять в Россию сверхскоростные поезда следующего поколения, способные набирать скорость до 400 км/ч, сообщает China Daily со ссылкой на научного сотрудника Академии наук КНР, работающего над проектом.
Поезда будут поставлять для железнодорожной магистрали Москва–Казань.
Ожидается, что протяженность магистрали составит порядка 770 км, она пройдет через несколько российских регионов с общим населением более 25 млн человек, пишут «Известия».
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