КбшЖД перечислила более 10,5 млрд рублей в бюджет и государственные внебюджетные фонды

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За период с января по октябрь 2018 года Куйбышевская железная дорога по оперативным данным перечислила в бюджеты всех уровней более 10,5 млрд рублей, что на 4% выше показателей аналогичного периода прошлого года.Свыше 8,1 млрд рублей по оперативным данным перечислено в региональный и местный бюджеты, а также внебюджетные фонды Самарской области; порядка 1,3 млрд рублей – в бюджеты Республики Башкортостан; 409,5 млн рублей – в бюджеты Пензенской области; 434,8 млн рублей – в бюджеты Ульяновской области; 345,3 млн рублей – в бюджеты Республики Мордовия.Всего в региональный и местный бюджеты за 10 месяцев 2018 года по оперативным данным перечислено порядка 4,9 млрд рублей. Отчисления по внебюджетным фондам составят 4,2 млрд рублей в виде страховых взносов в Пенсионный фонд России, 508 млн рублей – в Фонд социального страхования, более 950 млн рублей – в Фонд обязательного медицинского страхования.Куйбышевская железная дорога является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия, перечисляет налоги в срок, установленный законодательством в полном объеме, передает пресс-служба КбшЖД.