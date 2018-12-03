КбшЖД: В новогодние праздники будут курсировать дополнительные поезда

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Дополнительные поезда будут курсировать из Самары в Москву, Санкт- Петербург и Нижневартовск; из Пензы в Москву и Нижневартовск; из Уфы в Москву и Санкт-Петербург; из Ульяновска, Тольятти и Саранска в Москву.Всего назначено 28 поездов.Из Самары на родину Деда Мороза – в Великий Устюг будет назначен туристический поезд: отправление 4 января 2019 г. в 20:30, прибытие в Великий Устюг 6 января в 6:50; отправление из Великого Устюга 6 января 2019 г. в 23:05, прибытие в Самару 8 января в 17:10.Подробную информацию о графике поездов и их движении, а также о стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» и с помощью официального мобильного приложения «РЖД Пассажирам».