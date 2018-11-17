К «Самара Арене» будут ходить новые трамваи и десятки автобусов
17 ноября 2018 17:48
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До стадиона будут ездить два новых автобусных маршрута № 33 и 43 и трамвайные - № 6 и 17.
По маршруту № 33 будут курсировать 10 автобусов средней вместимости. Планируется, что их конечными точками станут ТЦ «Мега» и стадион «Самара Арена». В пути автобус совершит остановки на 23-м км Московского шоссе, у ледового дворца «Кристалл», напротив ЖК «Новая Самара», в 1 квартале Мехзавода, на Банной и Совхозной, на 19-м км, напротив ТЦ «Метро» и «Московский», на 18-м км и на Волжском шоссе.
На 43 маршруте также будут работать 10 автобусов. Их маршрут будет начинаться от станции метро «Кировская» со множеством остановок - на 18 км, Волжском шоссе, Алма-Атинской, 16 км, Ташкентской, Зои Космодемьянской, 14-м микрорайоне, универсаме «Орбита», кинотеатре «Самара», проспекте Кирова, Стара-Загоре, Шоколадной фабрике, кинотеатре «Огонек», Черемшанской, Ставропольской, Вольской и площади Кирова.
Трамвайны маршрут № 6 полностью повторяет уже курсирующий 14-й трамвай. На него выпустят 35 новых вместительных трамваев.
17 маршрут будет дублировать существующий S5. Здесь будут курсировать 35 особо вместительных составов. Они будут ходить от улицы Тухачевского до стадиона «Самара Арена» со всем и остановками.
Фото: соцсети
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