К «Самара Арене» будут ходить новые трамваи и десятки автобусов

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До стадиона будут ездить два новых автобусных маршрута № 33 и 43 и трамвайные - № 6 и 17.По маршруту № 33 будут курсировать 10 автобусов средней вместимости. Планируется, что их конечными точками станут ТЦ «Мега» и стадион «Самара Арена». В пути автобус совершит остановки на 23-м км Московского шоссе, у ледового дворца «Кристалл», напротив ЖК «Новая Самара», в 1 квартале Мехзавода, на Банной и Совхозной, на 19-м км, напротив ТЦ «Метро» и «Московский», на 18-м км и на Волжском шоссе.На 43 маршруте также будут работать 10 автобусов. Их маршрут будет начинаться от станции метро «Кировская» со множеством остановок - на 18 км, Волжском шоссе, Алма-Атинской, 16 км, Ташкентской, Зои Космодемьянской, 14-м микрорайоне, универсаме «Орбита», кинотеатре «Самара», проспекте Кирова, Стара-Загоре, Шоколадной фабрике, кинотеатре «Огонек», Черемшанской, Ставропольской, Вольской и площади Кирова.Трамвайны маршрут № 6 полностью повторяет уже курсирующий 14-й трамвай. На него выпустят 35 новых вместительных трамваев.17 маршрут будет дублировать существующий S5. Здесь будут курсировать 35 особо вместительных составов. Они будут ходить от улицы Тухачевского до стадиона «Самара Арена» со всем и остановками.Фото: соцсети