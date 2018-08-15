Из-за ремонтных работ на теплотрассе будет ограничено движение транспорта на пересечении Вольской и Ново-Вокзальной

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1. с 08:00 16.08.2018 по 22:00 23.08.2018 будет закрыто движение транспорта по нечетной стороне ул. Вольской (направление «из города») в прямом направлении через перекресток с ул. Ново-Вокзальной;2. с 08:00 24.08.2018 по 22:00 31.08.2018 будет закрыто движение транспорта по четной стороне ул. Вольской (направление «в город») в прямом направлении через перекресток с ул. Ново-Вокзальной.На время проведения работ движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:троллейбусный маршрут № 15:часть троллейбусов будет следовать по укороченному маршруту от ООТ «Железнодорожный вокзал» до ООТ «Педуниверситет»;другая часть троллейбусов будет следовать по полному маршруту от ООТ «Железнодорожный вокзал» до ООТ «Завод «Металлург» с учетом ограничения движения в два этапа:1. с 08:00 16.08.2018 по 22:00 23.08.2018 в направлении «из города» – по Московскому шоссе и пр. Кирова (по трассе маршрута № 4), в направлении «в город» – без изменений;2. с 08:00 24.08.2018 по 22:00 31.08.2018 в направлении «из города» – без изменений, в направлении «в город» – по пр. Кирова и Московскому шоссе (по трассе маршрута № 4).автобусные маршруты №№ 9, 30, 38, 99, 229:1. с 08:00 16.08.2018 по 22:00 23.08.2018 в направлении «из города» – по ул. Вольской, ул. Ново-Вокзальной, с разворотом на пересечении с Ново-Вокзальным тупиком, ул. Ново-Вокзальной, ул. Вольской и далее по своим маршрутам;2. с 08:00 24.08.2018 по 22:00 31.08.2018 в направлении «в город» – по ул. Вольской, ул. Ново-Вокзальной, с разворотом в районе дома № 50, ул. Ново-Вокзальной, ул. Вольской и далее по своим маршрутам, передает пресс-служба горадминистрации.