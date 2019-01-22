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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Из-за прорыва горячей воды на Стара-Загора/Ташкентская автобусы №№21,23,41,59,59А едут в объезд

22 января 2019 17:31
116
По маршруту ул.Алма-Атинская, Московское шоссе, Г.Димитрова, Стара-Загора в оба направления.
Из-за прорыва горячей воды на пересечении улиц Стара-Загора/Ташкентская автобусы №№21,23,41,59,59А осуществляют объезд по маршруту ул.Алма-Атинская, Московское шоссе, Г.Димитрова, Стара-Загора в оба направления, передает пресс-служба департамента транспорта СО.


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