Из-за Парада Памяти в центре Самары перекрыли движение транспорта
7 ноября 2017 11:27
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Сегодня, 7 ноября, в Самаре состоится Парад Памяти. В связи с этим в центре города перекрывают ряд улиц. Изменилось движение семи автобусных маршрутов.
7 ноября в Самаре день памяти военного парада в Куйбышеве, который состоялся на главной площади города ровно 76 лет назад - в 1941 году.
Движение транспорта на улицах в районе площади Куйбышева ограничено. Проезд разрешен только для техники экстренных служб – полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также для автомобилей с пропусками горГАИ, пишет ТРК "Терра".
С 8 часов утра до 16:00 перекрыты:
- улица Вилоновская (участок от Галактионовской до улицы Фрунзе);
- улица Чапаевская (участок от Красноармейской до Вилоновской);
- улица Шостаковича (участок от Чапаевской до улицы Фрунзе);
- улица Красноармейская (участок от улицы Галактионовской до Чапаевской);
- улица Фрунзе (участок от улицы Шостаковича до Вилоновской);
- площадь Куйбышева.
На этих участках временно запрещено останавливать и парковать машины.
Кроме того, движение общественного транспорта будет организовано по временной схеме.
По измененным схемам будут следовать автобусы и маршрутки №№ 24, 34, 92, 207, 226, 240, 297.
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