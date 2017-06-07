Из Самары в Зольное будет ходить скоростное судно "Ингрия"
7 июня 2017 10:17
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В Самарской области открывают новый скоростной маршрут.
– Для удобства жителей Самары мы назначили рейсы на скоростном судне «Ингрия-03» по маршруту Самара–Зольное–Самара, – сообщил представитель Самарского речного пассажирского предприятия.
Пока перевозчик опубликовал расписание на 8 июня. Из Самары суда будут отправляться с речного вокзала в 7:45. В 8:00 «Ингрия» будет прибывать на причал поляна Фрунзе, в 8:30 – в Ширяево, в 8:50 – в Зольное. В обратном направлении суда будут выходить в 18:10. Прибытие в Ширяево запланировали на 18:30, на поляну Фрунзе – в 19:00, на речной вокзал Самары – в 19:15, пишет 63.ру.
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