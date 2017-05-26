Из Самары летом чаще будут летать самолеты в Сочи
26 мая 2017 13:09
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Летом 2017 года направление Самара–Сочи станет одним из наиболее интенсивных в расписании аэропорта Курумоч. Самолеты будут совершать до 10 рейсов в неделю – во все дни, кроме вторника. Направление будут обслуживать шесть авиакомпаний: «Красавиа», «Уральские авиалинии», «Нордавиа», «Северный ветер», «Россия», «Саравиа», пишет 63.ру.
В Симферополь из Самары будут пускать до шесть рейсов в неделю – во все дни, кроме субботы. Обслуживать направление будут «Уральские авиалинии», «Северный ветер» и Red Wings Airlines.
Рейсы в Анапу и Геленджик будут отправлять из Самары три и два раза в неделю соответственно. На маршрутах будут работать «ЮТэйр», «Уральские авиалинии» и «ЮВТ АЭРО».
– Всего из Самары летом-2017 будет отправлять до 20 вылетов в неделю на курорты российского юга, – сообщил представитель Курумоча.
Фото pixabay.com.
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