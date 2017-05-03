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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Из Самары будут летать самолеты в Геленджик

3 мая 2017 12:30
143
Из Самары будут летать самолеты в Геленджик
Рейсы будут выполнять с 30 июня по 22 сентября.

В расписании курортных направлений международного аэропорта Курумоч появился новый рейс. Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открыла маршрут Геленджик–Самара–Геленджик.

Рейсы на Черноморское побережье Кавказа будут выполнять с 30 июня по 22 сентября – по понедельникам и пятницам. Для перелетов пассажиров задействуют воздушные суда CRJ-200. Стоимость билетов можно уточнить на сайте авиакомпании.
Из Самары самолет будет вылетать в 17:20. Прибытие в Геленджик – в 18:40. Вылет в обратном направлении – в 13:20. В Самаре самолет будет приземляться в 16:30 по местному времени, пишет 63.ру.

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