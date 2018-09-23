Информация о движении транспорта в день матча "Крылья Советов" – "Краснодар"
23 сентября 2018 22:33
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Для удобства болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона "Самара Арена". Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократическая по ул. Арена 2018, далее – по ул. 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-ая Стадионная, далее – по ул. 2-ой проезд.
Также для болельщиков будет работать специальный трамвайный маршрут S5:
• в "длинном" варианте: от ул. Тухачевского через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ "Звезда", ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой "Стадион "Самара Арена";
• в "укороченном" варианте: от Барбошиной поляны через ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой "Стадион "Самара Арена".
В 16:31 с интервалом 6-7 минут от остановки "ул. Тухачевского" по маршруту S5 в сторону стадиона "Самара-Арена" со всеми остановками по ходу движения в общем потоке начнут движение 12 трамвайных поездов. Время в пути 1 час 30 минут.
От остановки "Барбошина поляна" до стадиона движение трамваев S5 начнется в 16:30 с интервалом 7 мин со всеми остановками.
Изменений в работе остальных трамвайных маршрутов не планируется.
Кроме того, до стадиона "Самара Арена" можно будет добраться на муниципальных маршрутах общественного транспорта:
• на трамвайных маршрутах №№5, 11, 12, 22, на троллейбусных маршрутах №№8, 9, 19 и на автобусных маршрутах №№ 6, 21, 21м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 295, 297 – до остановки "Барбошина поляна" на ул. Ново-Садовая, далее – с пересадкой на трамвайный маршрут S5;
• на трамвайных маршрутах №№22, 24, 25 – до трамвайной остановки "Московское шоссе" по ул. Ташкентская, далее – с пересадкой на трамвайный маршрут S5;
• на автобусном маршруте №50 до остановки "Дачи" по ул. Демократическая, далее – пешком до стадиона;
• на автобусных маршрутах №№1, 45, 51, 67, 96, 205, 210, 268, 295 до остановки "Улица Алма-Атинская" по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.
Вывоз со стадиона будет осуществляться в том же режиме, что и доставка. Будут задействованы проходящие вблизи стадиона регулярные автобусные маршруты.
После окончания матча посадка на трамваи маршрута S5 будет осуществляться с обеих площадок. С правой площадки (лицом к Московскому шоссе) 10 трамвайных поездов будут отправляться со всеми остановками по маршруту "Стадион – Барбошина поляна", с левой площадки (лицом к Московскому шоссе) со всеми остановками по маршруту "Стадион – Ж/Д вокзал – ул. Тухачевского".
Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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