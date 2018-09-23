Я нашел ошибку
Главные новости: 
По данным свидетелей, автомобиль быстро ехал по парковке торгового центра, водитель не справился с управлением и задел рядом стоящие автомобили.
Зато забил. В Киеве футболист попал в ДТП и уехал, потому что опаздывал на матч
Лидером рейтинга стал Volkswagen Golf благодаря привлекательной внешности, безопасности и современному оснащению автомобиля.
Эксперты назвали самые стильные хетчбэки в России
На данный момент она завоевала около 32 золотых медалей на различных соревнованиях.
Убежать от старости. Легкоатлетка выиграла чемпионат мира в 102 года
Самарские
Информация о движении транспорта в день матча "Крылья Советов" – "Краснодар"
По предварительной информации, мужчина ехал на велосипеде в наушниках.
Cегодня днем на улице Ново-Садовой в Самаре под трамвай попал велосипедист
Россиянин выступал обязательным претендентом на чемпионство по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжёлом весе, но уступил действующему обладателю Энтони Джошуа.
Русский Витязь пал. Александр Поветкин проиграл бой жизни и остался без титула
Теперь Оливия чувствует себя достаточно здоровой и сильной, чтобы приступить к исполнению своей мечты.
Самый смелый дневник. Вдохновляющая история 30-летней девушки, победившей рак
Дмитрий Азаров отметил, что все больше жителей Самарской области участвует в восстановлении и строительстве храмов.
С открытием Софийского собора самарцев поздравил губернатор Дмитрий Азаров
сегодня  Воскресенье,23 сентября, 23:50
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +16 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/09:
USD 66.25
-0.22
EUR 78.08
0.33
Искать
Новости /  Экономика /  Транспорт  

Информация о движении транспорта в день матча "Крылья Советов" – "Краснодар"

23 сентября 2018 22:33
179
Самарские
В понедельник, 24 сентября, на стадионе "Самара Арена" пройдет матч четвертого тура Российской Премьер-лиги. Самарские "Крылья Советов" встретятся с командой "Краснодар" из Краснодара. Начало матча в 19.30.

Для удобства болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона "Самара Арена". Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократическая по ул. Арена 2018, далее – по ул. 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-ая Стадионная, далее – по ул. 2-ой проезд.

Также для болельщиков будет работать специальный трамвайный маршрут S5:

• в "длинном" варианте: от ул. Тухачевского через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ "Звезда", ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой "Стадион "Самара Арена";

• в "укороченном" варианте: от Барбошиной поляны через ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой "Стадион "Самара Арена".

В 16:31 с интервалом 6-7 минут от остановки "ул. Тухачевского" по маршруту S5 в сторону стадиона "Самара-Арена" со всеми остановками по ходу движения в общем потоке начнут движение 12 трамвайных поездов. Время в пути 1 час 30 минут.

От остановки "Барбошина поляна" до стадиона движение трамваев S5 начнется в 16:30 с интервалом 7 мин со всеми остановками.

Изменений в работе остальных трамвайных маршрутов не планируется.

Кроме того, до стадиона "Самара Арена" можно будет добраться на муниципальных маршрутах общественного транспорта:

• на трамвайных маршрутах №№5, 11, 12, 22, на троллейбусных маршрутах №№8, 9, 19 и на автобусных маршрутах №№ 6, 21, 21м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 295, 297 – до остановки "Барбошина поляна" на ул. Ново-Садовая, далее – с пересадкой на трамвайный маршрут S5;

• на трамвайных маршрутах №№22, 24, 25 – до трамвайной остановки "Московское шоссе" по ул. Ташкентская, далее – с пересадкой на трамвайный маршрут S5;

• на автобусном маршруте №50 до остановки "Дачи" по ул. Демократическая, далее – пешком до стадиона;

• на автобусных маршрутах №№1, 45, 51, 67, 96, 205, 210, 268, 295 до остановки "Улица Алма-Атинская" по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.

Вывоз со стадиона будет осуществляться в том же режиме, что и доставка. Будут задействованы проходящие вблизи стадиона регулярные автобусные маршруты.

После окончания матча посадка на трамваи маршрута S5 будет осуществляться с обеих площадок. С правой площадки (лицом к Московскому шоссе) 10 трамвайных поездов будут отправляться со всеми остановками по маршруту "Стадион – Барбошина поляна", с левой площадки (лицом к Московскому шоссе) со всеми остановками по маршруту "Стадион – Ж/Д вокзал – ул. Тухачевского".

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования, передает пресс-служба ФК "КС". 



Фото:   пресс-служба ФК "КС"
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
22 сентября 2018  15:07
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что страна не может участвовать в проекте создания лунной научной станции на американских условиях.
Рогозин допустил создание Россией альтернативной лунной станции
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что страна не может участвовать в проекте создания лунной научной станции на американских условиях.   Экономика региона
354
21 сентября 2018  12:51
В Самарской области появится экспертный совет по цифровой трансформации сельского хозяйства
В Самарской области появится экспертный совет по цифровой трансформации сельского хозяйства
Также разработают также разработать курсы и модули подготовки и переподготовки соответствующих кадров. Экономика региона
215
21 сентября 2018  11:39
В Самаре открывается ярмарка у дворца спорта на Физкультурной
В Самаре открывается ярмарка у дворца спорта на Физкультурной
Ярмарка будет работать с пятницы по воскресенье до 3 ноября. Экономика региона
246
Весь список
Финансы и Банки
21 сентября 2018  14:39
Открыть вклад за завтраком — почему бы и нет? Всё больше операций можно осуществить через интернет-банкинг.
«Онлайк» — вклад, который удобно открыть из дома
Открыть вклад за завтраком — почему бы и нет? Всё больше операций можно осуществить через интернет-банкинг.  Финансы и Банки
213
21 сентября 2018  12:10
«Онлайк» — вклад, который удобно открыть из дома Сбербанк запустил вклад с повышенной ставкой в конце августа.
«Онлайк» — вклад, который удобно открыть из дома
Сбербанк запустил вклад с повышенной ставкой в конце августа. Финансы и Банки
195
20 сентября 2018  18:47
Банк «Солидарность» простил компании бизнесмена Александра Цейтлина порядка 119 млн рублей
Банк «Солидарность» простил компании бизнесмена Александра Цейтлина порядка 119 млн рублей
  Финансы и Банки
267
Весь список
Строительство
21 сентября 2018  10:27
К строительству дворца спорта на Молодогвардейской в Самаре хотят приступить осенью 2018 года
К строительству дворца спорта на Молодогвардейской в Самаре хотят приступить осенью 2018 года
На эти цели из бюджета Самарской области выделят 779 млн рублей. Строительство
207
20 сентября 2018  10:53
Проект концессии для магистрали
Проект концессии для магистрали "Центральная" в Самаре подешевел на 2 млн рублей
На торги было подано две заявки. Строительство
241
19 сентября 2018  09:28
Под проспект Карла Маркса в Самаре начали изымать жилье Площадь изымаемого участка 349 кв. м.
Под проспект Карла Маркса в Самаре начали изымать жилье
Площадь изымаемого участка 349 кв. м. Строительство
347
Весь список

Новости

Производство малых архитектурных форм
21.09.2018
Производство малых архитектурных форм
 Малые архитектурные формы (МАФ) являются важными вспомогательными архитектурными...
18.09.2018
В каком интерьере уместна зеркальная плитка на потолок
 Создать красивый интерьер можно используя стильные отделочные материалы,...
Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
02.08.2018
Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
619
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1884
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1818
Весь список
Бизнес
21 сентября 2018  20:10
По словам специалиста, штрафы по делам о внутрисетевом роуминге будут определены в октябре этого года.
Операторы "большой четвёрки" оштрафованы по делу о роуминге
По словам специалиста, штрафы по делам о внутрисетевом роуминге будут определены в октябре этого года.  Бизнес
421
17 сентября 2018  19:30
Долги бывшего хозяина банка «Приоритет» признаны безнадежными
Долги бывшего хозяина банка «Приоритет» признаны безнадежными
  Бизнес
426
13 сентября 2018  21:51
Созданием многоразовой ракеты займётся российская частная космическая компания S7 Space.
Российский аналог Falcon 9 от SpaceX построят за пять лет
Созданием многоразовой ракеты займётся российская частная космическая компания S7 Space.  Бизнес
445
Весь список


Новости компаний
20 сентября 2018  14:59
Покупки будут осуществляться с помощью приложения для смартфона.
Amazon планирует открыть три тысячи магазинов без кассиров и продавцов
Покупки будут осуществляться с помощью приложения для смартфона.  Новости компаний
248
20 сентября 2018  13:43
Житель Самарской области задержан при воровстве электроэнергии
Житель Самарской области задержан при воровстве электроэнергии
Энергетики обращаются к потребителям с призывом не допускать противоправных действий. Новости компаний
568
18 сентября 2018  09:52
«Самарские распределительные сети» установили более 800 «умных» счетчиков с начала года
«Самарские распределительные сети» установили более 800 «умных» счетчиков с начала года
Это позволяет существенно расширить мероприятия по выявлению потерь электроэнергии в сетях. Новости компаний
329
17 сентября 2018  23:03
Положительные характеристики государственных закупок в системе ProZorro
Положительные характеристики государственных закупок в системе ProZorro
 Для борьбы с коррупцией в Украине надежным помощником еще три года назад стало возникновение электронной системы торгов ProZorro.  Новости компаний
109
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
544
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
428
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
394
Весь список
Транспорт
23 сентября 2018  22:33
Самарские
Информация о движении транспорта в день матча "Крылья Советов" – "Краснодар"
 Самарские "Крылья Советов" встретятся с командой "Краснодар" из Краснодара. Начало матча в 19.30.   Транспорт
178
21 сентября 2018  13:48
24 сентября будет временно ограничено движение транспорта возле стадиона «Самара Арена»
24 сентября будет временно ограничено движение транспорта возле стадиона «Самара Арена»
Такие меры связаны с проведением футбольного матча. Транспорт
417
21 сентября 2018  13:14
В Самаре на Московском шоссе провалилось дорожное плотно Закрыто движение по правой полосе.
В Самаре на Московском шоссе провалилось дорожное плотно
Закрыто движение по правой полосе. Транспорт
273
21 сентября 2018  10:20
В самарских электричках два дня провоз велосипедов будет бесплатным
В самарских электричках два дня провоз велосипедов будет бесплатным
Мероприятие пройдет в рамках Всемирного дня без автомобилей. Транспорт
186
Весь список


Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
504
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15373
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
548
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
757
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
793
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1112
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
714
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
801
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1800
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1266
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1395
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1347
Весь список

Мероприятия
В Мордовии состоялось открытие окружного фестиваля «Вернуть детство» и конкурса «Успешная семья Приволжья»
404fest вновь состоится в Самаре
Руководитель следственного управления проведет прием граждан в следственных отделах по Промышленному району и Кировскому районах Самары
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда