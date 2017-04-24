ГИБДД предупреждает самарских водителей о дождливой погоде

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На территории региона наблюдается дождливая погода.Областная Госавтоинспекция предупреждает, что в начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем. В несколько раз возрастает тормозной путь, ухудшается видимость.При попадании в полосу дождя нужно сразу же, плавно снижать скорость и воздержаться от резких маневров и торможений.Управление ГИБДД рекомендует:- выбирайте скорость движения с учетом состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге;- сохраняйте дистанцию и боковой интервал движения;- откажитесь от совершения необдуманных маневров и обгонов, особенно молодые водители и не имеющие достаточного опыта;- будьте предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов;- проверьте исправность щеток ветрового стекла и обдув стекла.Убедительная просьба и ко всем пешеходам, быть предельно внимательными при пересечении проезжей части. Дождь и встречное ослепление не позволяют водителю вовремя увидеть вас на дороге. В темное время суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.