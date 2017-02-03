ГИБДД Самарской области проведет очередные специализированные рейды
3 февраля 2017 12:37
96
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий в период с 4 по 17 февраля текущего года в регионе пройдут специализированные профилактические рейды с применением группового метода несения службы инспекторским составом ДПС специализированного батальона дорожно-патрульной службы оперативного реагирования ГУ МВД России по Самарской области.
В городе Сызрань и Кинель-Черкасском районе специальные мероприятия будут направлены на профилактику ДТП с участием нетрезвых водителей. На территории Волжского района планируется осуществлять контроль за соблюдением водителями правил перевозки детей в салонах автомобилей. На территории города Жигулевска и Красноармейского района пройдут рейды по предупреждению наездов на пешеходов.
Сотрудники полиции просят всех участников дорожного движения отнестись с пониманием к проводимым Госавтоинспекцией мероприятиям.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
3 февраля 2017 13:50
Деньги пойдут на совершенствование дорожной сети. Экономика региона
91
2 февраля 2017 14:42
Сдана в эксплуатацию хозяйственно-бытовая канализация. Экономика региона
164
2 февраля 2017 13:14
Область на первом месте среди регионов по объему финансирования. Экономика региона
159
Финансы и Банки
3 февраля 2017 16:11
«Эвотор» – совместное предприятие «Сбербанка», генерального директора и акционера компании Андрея Романенко и группы компаний «Атол».... Финансы и Банки
71
3 февраля 2017 15:57
Сбербанк предлагает линейку страховых продуктов для разных случаев и задач. Финансы и Банки
83
2 февраля 2017 14:32
Процентная ставка по нему составляет 3,5 % годовых в рублях. Финансы и Банки
220
Строительство
3 февраля 2017 10:26
Уже в марте начнется процесс передачи квартир дольщикам. Строительство
269
3 февраля 2017 09:10В Казани обсудили вопросы совершенствования системы ценообразования в строительстве, опираясь на опыт самарских специалистов
В совещании приняли участие порядка 100 представителей из разных регионов России. Строительство
122
2 февраля 2017 11:52
Территорию лесопарка рядом со стадионом закроют для доступа специальным ограждением. Строительство
336
Налоги
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
41
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
733
20 декабря 2015 15:14В Самаре может появиться образовательное страхование
В Самарской области в 2016 году может появиться образовательное страхование. Налоги
1862
Бизнес
23 января 2017 17:14
Те люди, которые занимаются торговлей, очень хорошо знают, что существует большое количество нюансов, имеющих значение для успешного бизнеса. Бизнес
78
14 декабря 2016 17:07
В настоящее время все большее количество людей предпочитает сотрудничать с бюро переводов msk-perevod24.ru , чтобы понять содержание официальных, юридических,... Бизнес
356
14 декабря 2016 16:59
В настоящее время достаточно много предпринимателей «сделали ставку» на организации общественного питания, поскольку данный бизнес достаточно... Бизнес
335
Новости компаний
3 февраля 2017 12:16
Более 2700 специалистов-энергетиков, 85 экспонентов из 5 стран представят новинки оборудования. Новости компаний
81
3 февраля 2017 11:24
Уже вторая электростанция Самарского филиала прошла конкурентный отбор. Новости компаний
84
2 февраля 2017 13:21
Компания просит сообщать о выявлении фактов противоправных действий должностными лицами. Новости компаний
457
2 февраля 2017 11:20
Потребление электроэнергии также выросло. Новости компаний
96
IT и Коммуникации
2 февраля 2017 15:54Онлайн-радио. Особенности и преимущества
Сегодня Интернет является важнейшим источником информации для огромного количества людей. Благодаря Глобальной Сети у человека появилась возможность... IT и Коммуникации
43
7 января 2017 13:58
Любой человек, неважно, имеет ли он дело с бизнесом в сфере фотографии или же является простым любителем, сталкивался с проблемой срочной печати. IT и Коммуникации
95
30 декабря 2016 15:09
Для многих родителей вопрос детской безопасности стоит довольно остро, именно поэтому часы Smart Baby Watch Q50 пользуются такой популярностью. IT и Коммуникации
446
Транспорт
3 февраля 2017 12:37
Участников дорожного движения отнестись к этому с пониманием. Транспорт
96
2 февраля 2017 15:52
В настоящее время услуги по перевозке грузов пользуются большим спросом. Далеко не все люди владеют личным транспортом и могут осуществить транспортировку... Транспорт
41
2 февраля 2017 13:36
Они начнут выполнять коллективные прогулочные рейсы. Транспорт
159
1 февраля 2017 13:55
По социальной транспортной карте с 1 февраля возможно совершать до 50 поездок. Позиция правительства Самарской области. Транспорт
516
Видео
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
825
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
593
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
4678
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
1685
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
2226
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
1393
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1178
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
2337
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
2099
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
11324
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
9269
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5665
Мероприятия