ФСО попросила для своих машин привилегий скорой помощи и полиции
10 ноября 2017 13:00
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Федеральная служба охраны (ФСО) разработала проект постановления правительства, наделяющий ее автомобили теми же привилегиями, которыми обладают машины полиции при сопровождении кортежей. Документ опубликован в четверг на портале правительственных нормативно-правовых актов.
ФСО предлагает внести поправки в Правила дорожного движения. Их суть в том, что опознавательные знаки ФСО будут приравнены на дороге к так называемым цветографическим схемам — стандартам внешнего вида, которым должны соответствовать, например, автомобили скорой помощи, полиции, противопожарной и аварийно-спасательной служб, ФСБ, службы судебных приставов и Следственного комитета. Машины должны быть определенного цвета, на них наносятся особые полосы и надписи.
Сейчас опознавательные знаки ФСО — это два синих мигающих фонаря в передней части машины, расположенных на уровне фар ближнего света. Цветографической схемы у автомобилей службы нет.
В случае принятия поправок автомобили ФСО с опознавательным знаком «ФСО России» получат возможность сопровождать кортежи охраняемых лиц. Сейчас это могут делать автомобили с цветографической схемой: традиционно этим занимаются машины полиции.
Если машины ФСО получат право сопровождать кортежи без полиции, то сопровождаемые ими машины смогут отступать от требований разделов 6 и 8–18 Правил дорожного движения, то есть игнорировать сигналы светофора, выезжать на встречную полосу, превышать скорость, говорится в пояснительной записке к проекту. Они смогут нарушать правила обгона, опережения, пересечения пешеходных переходов, перекрестков и железнодорожных путей, следует из документа.
«Водители транспортных средств, участвующие в движении, обязаны уступать дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда транспортного средства, оборудованного опознавательным знаком «Федеральная служба охраны Российской Федерации» с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом», — говорится в пояснительной записке к проекту. Обгон кортежа в сопровождении машин ФСО будет запрещен для рядовых водителей.
«Это очень плохое предложение. Это внесет колоссальную путаницу на дорогах, приведет к резкому снижению безопасности дорожного движения», — сказал РБК координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. По его словам, у автомобилей без цветографической схемы не должно быть преимуществ при движении, потому что иначе водителям сложно визуально выделить «привилегированные» авто из общего потока: «Водитель должен реагировать на цветографию в сочетании со спецсигналом. Иного варианта нет».
При этом идея наделить автомобили ФСО преимуществами путем разработки для них определенной цветографической схемы обсуждается давно, и ничего плохого в ней нет, подчеркнул Шкуматов: «У ФСО есть очень много машин, которые никак не раскрашены, но которые выполняют исключительно оперативные функции. Они давно не являются секретными, это для всех очевидно. Разработка для них цветографики приведет к большему порядку на дороге. Потому что сейчас обычные военнослужащие, которые спешат по какому-то заданию, на дороге могут восприниматься как чиновники, которые едут в баню на дачу. Конечно, у оперативных автомобилей ФСО должна быть цветография — главное, чтобы служба не начала пересаживать генералов на эти автомобили».
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