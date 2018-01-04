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Электричка Самара — Новокуйбышевская будет ходить по новому расписанию

4 января 2018 12:14
191
Электричка Самара — Новокуйбышевская будет ходить по новому расписанию Оно вступит в силу с 9 января.
Оно вступит в силу с 9 января.

Самарская пассажирская пригородная компания вносит изменения в расписание электрички Самара — Новокуйбышевская. Они начнут действовать со вторника, 9 января.

— Из Самары поезд отправится в 7:38, — сообщили представители компании. — По пути он сделает остановки в Красном Кряжке — в 7:44 — 7:45, на станциях Соцгород — в 7:48, Конструкторская — в 7:50, на 1084 км — в 7:53, на станциях Липяги — в 7:56 и Молодежная — в 8:00. На станцию Новокуйбышевская электричка прибудет в 8:04.

Также скорректировали расписание электрички от станции Водинская до Самары. Она отправляется в путь в 8:20. На остановочные пункты на 172 и 176 км она прибывает в 8:22 и 8:27 соответственно. Кроме того, поезд остановится на станции Ягодная в 8:29, Козелковская — в 8:32, Яблочная — в 8:35, Дачная — в 8:37, Вишневая — в 8:40. К станции Средневолжская электричка прибудет в 8:45, Пятилетка — в 8:54, Безымянка — в 8:56, Стахановская — в 8:59, Киркомбинат — в 9:02, Толевая — в 9:06, Речная — в 9:09, Школьная — в 9:12. Прибытие в Самару назначили на 9:16, пишет 63.ру.

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