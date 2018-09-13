Электрические автобусы в России. Практично?

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Россия поддалась мировой моде на электротранспорт. Автобусы будущего, которым не нужны ни контактная сеть, ни бензин, появились на бульварах и проспектах страны. Электробусы можно встретить в Туле, Ижевске, Казани, Тюмени — в списке больше дюжины городов. Причем на испытания и действующие маршруты выходят не импортные, а отечественные модели, которые производятся под марками ГАЗ, ЛиАЗ, КамАЗ, Volgabus и Тролза.Московские власти, взявшие курс на экологичность и избавление города от уродливых троллейбусных проводов, закупили партию сразу из 200 машин и в начале сентября торжественно представили первый рейсовый электробус жителям города. Внешне он ничем не отличается от автобуса, вся разница внутри, а точнее на крыше: именно там установлены аккумуляторы, которые питают электромотор. Максимальная скорость 75 км/ч, запас хода — около 70 км. Такая машина тише автобуса и не имеет выхлопа, в чем уже можно убедиться на маршруте от парка ВДНХ до самого севера столицы. Тем более что первый месяц проезд будет абсолютно бесплатный.Свой маршрут московские электробусы начинают на заводе в Ликино-Дулево. Сначала, из сотни стальных кусочков варится каркас, затем его обшивают листами железа, и дальше по конвейеру отправляют на СПА-процедуры. Так рабочие в шутку называют процесс катафореза — антикоррозийной обработки кузова в гигантских ваннах. Окуная в каждую купель, металл обезжиривают, покрывают специальным грунтом, ополаскивают, а затем отправляют в тепловую камеру сушиться при температуре 180 градусов.После этого в автобусе устанавливают пол и раскатывают крышу. Да-да, именно раскатывают! Она сделана из стеклопластика, а потому ее достаточно просто посадить на клей, после чего вся конструкция готова отправиться на покраску. В нашем случае кузов красят в фирменный голубой цвет московского общественного транспорта и оснащают электрооборудованием, чтобы на выходе получился новенький электробус!По задумке, запасы энергии пополняются на конечных станциях, где установлены ультрабыстрые зарядки. Подняв токоприемник, электробус за 15 минут заполняет батареи на 80%, и может проехать по маршруту 2 полных круга.В интернете сейчас множество публикаций о том, что старт провалился, электробусы глохнут на ходу и высаживают пассажиров. Но власти и производители поломки отрицают, утверждая, что запуск идет по плану, а первые дни машины просто-напросто двигались по укороченным маршрутам. На момент съемки 3 сентября электробус передвигался в обычном режиме, но некоторые заминки все-таки былиюТем не менее, московские власти пока настроены позитивно и верят в светлое будущее инновационного транспорта. До конца года электробусы запустят еще на 6 столичных маршрутах и постепенно заменят ими привычные автобусы и троллейбусы. А в 2021 году в Москве планируют и вовсе перестать закупать дизельные автобусы.В регионах этим летом испытывали электробусы другого производителя — такой как в Волгограде. Он способен весь день возить пассажиров (при полной нагрузке запас хода составляет 220 км), а на зарядку заезжать нужно лишь ночью. Создатели отмечают и существенную экономию на топливе: в год на электричество потребуется потратить всего около 130 000 рублей, против миллиона в случае с дизельным автобусом.Но местные власти боятся двух вещей. Во-первых, цены: около 25 млн. рублей против 7 млн. у обычного автобуса. Во-вторых, длительная эксплуатация в суровых климатических условиях. Опыт эксплуатации в зимний период уже есть в Тюмени. Ночная температура в январе тут легко опускается до -20 градусов. Еще в декабре прошлого года тут появился первый в России рейсовый электробус, связывающий город и аэропорт Рощино. По словам местных транспортников, в зимнее время все рейсы машина выполняет по графику, заряда батареи хватает примерно на 80 км пробега, а после долгого простоя не бывает проблем со стартом.Правда, между рейсами местный аэроэкспресс все-таки приходится заряжать, как говорится, на всякий случай. Да и экологичным на 100% его считать нельзя — обогрев салона все равно происходит за счет дизельной системы отопления. А вот в обычном троллейбусе — даже «печка» электрическая! Вообще, конечно, классический троллейбус — важная с культурологической точки зрения вещь, у которой безусловно есть свои фанаты.В Санкт-Петербурге решили не избавляться от проводной системы совсем, а закупили 115 электробусов с динамической зарядкой. Грубо говоря, это тот же троллейбус, только с дополнительными аккумуляторами, которые дают возможность двигаться автономно там, где нет контактной сети. Запас хода составляет более 60 километров, а если энергия заканчивается, можно вновь подключиться к проводам. Подобный способ перевозки пассажиров очень удобен для районов с новостройками, где не до конца развита дорожная инфраструктура.Постепенно становится все более очевидным, что транспорт на аккумуляторах — это ближайшее будущее мегаполисов! Такие машины уже почти 3 года ходят в шведском Гетеборге. Уже к 2025 году местные власти планируют перевести 95% всех перевозок на возобновляемые источники энергии. За 2 года эксплуатации 200 финских электробусов перевезли более 8 млн. человек. При этом никакие холода им не страшны.А по улицам китайского Шеньчженя и вовсе катаются уже 16 тысяч электробусов! Для них построили 510 стандартных зарядных станций и около 8000 зарядных мини-установок. При этом всего в Китае насчитывается уже более 200 тысяч электробусов.Электробусы — это экологично, это бесшумно, это экономично с точки зрения топлива, но пока дорого и не каждый город может себе это позволить. Остается надеяться, что прогресс все-таки подарит нам дешевые и супер-емкие аккумуляторы, тогда и гаджеты не придется заряжать каждый день и про аромат выхлопных газов можно будет позабыть.Фото: соцсети