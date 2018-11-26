Эксперты назвали пять самых надёжных электрокаров
26 ноября 2018 23:23
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В лидерах оказался Chevrolet Bolt EV. Автомобиль оснащён мотором мощностью 200 лошадиных сил, а запас хода составляет 350 км. Добавим, что максимальная скорость составляет 146 км/ч. Любопытно, но самым ненадёжным местом электрокара оказалась электроника.
Следом расположилась самая известная модель на рынке машин с электродвигателем — Tesla Model S. Отмечается, что модели удалось завоевать один из высших баллов надёжности, однако её главным минусом является высокая цена. Автомобиль с 700-сильным мотором развивает скорость до 250 км/ч. В зависимости от комплектации автомобиль может проехать без подзарядки от 400 до 700 км.
Тройку замыкает Nissan Leaf, который продаётся с 2011 года. Автомобиль отличается надёжностью всех систем, за исключением климатической системы. Небольшой мотор мощностью 109 л. с. разгоняет автомобиль до 150 км/ч.
В списке нашлось место ещё одному представителю Tesla — модели Model 3. Сообщается, что такое невысокое место автомобиля обусловлено его новизной и недостаточностью аналитических данных. Однако у электрокара хорошее соотношение цены и качества, а максимальная скорость, которую он может развить, — 210 км/ч.
Замыкает список BMW i3. Эксперты отмечают хороший спрос на данную модель в европейских странах. Её особенностью является возможность заказа комплектации с бензиновым генератором, что помогает увеличить запас хода машины.
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