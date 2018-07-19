Движение троллейбуса №6 по улице Куйбышева в выходные дни с 21 июля по 2 сентября будет закрыто
19 июля 2018 20:06
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На основании постановления горадминистрации от 13.07.2018г. №551, в целях создания условий для массового отдыха жителей, в выходные дни с 00:00 субботы до 24:00 воскресенья с 21.07.2018 по 02.09.2018 будет закрыто движение троллейбуса маршрута №6 по улице Куйбышева, передает пресс-служба ТТУ.
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