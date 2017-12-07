Движение на федеральных дорогах Самарской области восстановлено
7 декабря 2017 09:52
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Дорожниками ФКУ «Поволжуправтодор» были предприняты все необходимые меры по устранению следствий снежной стихии.
С 00:00 часов по местному времени снято раннее введенное ограничение на движение грузового транспорта на участках трассы М-5 «Урал» с 945 по 1194 км, в том числе подъезды к Самаре, Ульяновску и Оренбургу, 8-километровый участок автодороги Р-228 Сызрань-Саратов (с 17 по 25 км), а также участок дороги А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан с 8 по 172 км.
С 02:00 часов 7 декабря будет открыто движение с 890 по 945 км автодороги М-5 «Урал», в том числе сложный участок в районе села Переволоки.
В настоящее время расчистка проезжей части не прекращается. В работах по обеспечению беспрепятственного проезда на дорогах федерального значения задействовано 107 единиц специализированной техники. За минувшие сутки израсходовано более 1300 тыс. тонн противогололедных материалов.
ФКУ «Поволжуправтодор» рекомендует водителям быть предельно внимательными при движении, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.
По телефону диспетчерской службы ФКУ «Поволжуправтодор» (8412) 55-11-04 в круглосуточном режиме можно уточнить информацию о состоянии и обстановке на тех или иных участках федеральных трасс, а также сообщить свою информацию, в том числе касающуюся происшествий или затруднений движения для более оперативного принятия необходимых мер по их устранению, сообщает пресс-служба облправительства.
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