Дорогу на улице Луначарского в Самаре намерены сдать до конца года
28 ноября 2017 12:43
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Строительство дороги длится уже несколько лет. При этом сроки сдачи объекта немного сдвинулись — открыть дорогу планировали 1 октября 2017 года. Об этом 63.ру сообщили в министерстве транспорта Самарской области.
— Завершение работ подрядчиком планируется до конца года. Согласно условиям контракта подрядчику будут предъявлены штрафные санкции, — уточнили в министерстве.
Напомним, что в феврале 2014 года стартовали подготовительные работы для реконструкции улицы Луначарского. На строительство дороги планировали затратить полтора года и 482,85 млн рублей.
На улице обустроят четыре полосы движения, разделительную полосу, тротуары, в том числе посадочные площадки, современное уличное освещение, газоны. Кроме того, подрядчик должен будет посадить вдоль дороги более 350 новых деревьев, в том числе березы, вязы, сосны, сирень, тополя, клены. В обновленном виде улицу Луначарского планировали сдать в июне 2015 года.
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