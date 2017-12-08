До конца года ГИБДД Тольятти три раза проведет операцию «Маяк»
8 декабря 2017 13:32
92
Нередки случаи, когда бригаде «Скорой помощи», либо сотрудникам МЧС не удается своевременно оказать необходимую помощь гражданам, поскольку автомобилисты не хотят уступить им дорогу.
При этом они совершенно забывают, что однажды такой автомобиль может не успеть на помощь к ним самим.
В целях недопущения подобных ситуаций инспекторы со спецслужбами проведут рейды 12, 19 и 26 декабря. В ГИБДД напомнили, что за не пропуск спецавтомобиля полагается штраф- 500 рублей, пишет Радио август.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
8 декабря 2017 10:07
Это 82,2 % от средней заработной платы по региону. Экономика региона
177
7 декабря 2017 13:28
Сои намолотили более 27 тыс. тонн. Экономика региона
160
5 декабря 2017 18:24
Временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко обратил внимание на то, что в 2018 году в два раза больше средств, чем в текущем будет направлено на... Экономика региона
450
Финансы и Банки
8 декабря 2017 10:29
Спецпредложение продлится до 15 февраля 2018 года включительно. Финансы и Банки
128
6 декабря 2017 14:42
Повышенные бонусы будут начисляться при покупках в любой стране мира. Для получения повышенных бонусов нужно, чтобы траты по карте в предыдущем месяце... Финансы и Банки
425
6 декабря 2017 09:50
Об этом заявил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Центробанка Артем Сычёв. Финансы и Банки
172
Строительство
8 декабря 2017 12:50
Наблюдается отставание в муниципальных районах Алексеевский и Пестравский, городских округах Самара и Тольятти. Строительство
121
6 декабря 2017 09:34
С министерством строительства региона заключено соответствующее соглашение. Строительство
229
30 ноября 2017 12:18
Стороны не имеют претензий друг к другу. Строительство
343
Новости
|
06.12.2017
Последнее время люди стали часто интересоваться различными отопительными...
|
06.12.2017
Достаточно популярным и весьма востребованным в области строительства является...
|
06.12.2017
Существуют различные виды экспертиз. На сайте expertiza-ekc.ru для вас - более...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
990
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
966
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2017
Бизнес
13 ноября 2017 17:30
Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко. Бизнес
165
2 ноября 2017 17:33
Посещая кафе или ресторан, каждый человек желает провести время в уютной и комфортной обстановке. Бизнес
154
2 ноября 2017 17:31
Сегодня все понимают, что для продвижения бизнеса в современном мире нужен хороший сайт. Для того чтобы ресурс привлекал покупателей нужно создавать его,... Бизнес
142
Новости компаний
7 декабря 2017 11:35
При этом он остается руководителем тольяттинского автозавода. Новости компаний
194
4 декабря 2017 12:16
Если раньше в программе утилизации участвовали все или большинство моделей, то сейчас скидку в можно получить только на одну. Новости компаний
255
4 декабря 2017 10:15
Энергетики предпринимают все возможные способы взыскания задолженности. Новости компаний
261
29 ноября 2017 11:14
Больше всего случаев безучетного потребления выявлено в Сергиевском, Кинель-Черкасском и Ставропольском районах. Новости компаний
574
IT и Коммуникации
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
101
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
143
20 октября 2017 16:50
Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
191
Транспорт
8 декабря 2017 13:39
Это будет сделано перед праздниками намерено. Транспорт
133
8 декабря 2017 13:32
Она проводится для того, чтобы научить наших водителей уважать автомобили со спецсигналами. Транспорт
92
8 декабря 2017 12:25
Об этом сообщают очевидцы. Транспорт
141
8 декабря 2017 11:59
Около 45% перепроданных электрокаров приходятся на Дальний Восток. Транспорт
113
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5434
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1984
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8885
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2657
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10376
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3034
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2420
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1636
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1998
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1889
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1590
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3219
Мероприятия