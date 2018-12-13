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Новости /  Экономика /  Транспорт  

До «Самара Арены» протянут новую трамвайную линию

13 декабря 2018 00:04
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Определился подрядчик, который разработает проект поворота трамвайной линии от 15-го микрорайона до мундиального стадиона за 3,7 млн рублей.
Определился подрядчик, который разработает проект поворота трамвайной линии от 15-го микрорайона до мундиального стадиона за 3,7 млн рублей. Им стала компания «ПроектПоволжья», обошедшая на торгах двух других претендентов. Аукцион стартовал в середине ноября 2018 года. 6 декабря подвели его итоги. В торгах участвовали три компании — красноярский «Автодорпроект», самарские «Меридиан» и «ПроектПоволжья», передает «СО» ОНЛАЙН.

Теперь компании предстоит до августа 2019 года закончить проект поворота к стадиону с ул. Ташкентской, со стороны 15-го микрорайона на Московское шоссе. Из-за того, что новый поворот и оборудование на нем должны быть совместимы с уже существующими, подрядчику потребуется применить стрелочные переводы чешского производства, с устройством автоматического перевода и обогрева. 
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