До 10 мая 2017 года ветераны могут бесплатно ездить на поездах РЖД

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В дни празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне холдинг "РЖД" с 1 по 10 мая предоставит бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ) в поездах дальнего следования во внутрироссийском сообщении, а также в высокоскоростных поездах "Сапсан". Количество поездок не ограничено, с каждым инвалидом и ветераном бесплатно может проследовать один сопровождающий, сообщает сайт РЖД.К сегодняшнему дню оформлено свыше 1,1 тыс. билетов. Наибольшее количество билетов пассажиры оформили в Москву, Санкт-Петербург, Белгород, Псков, Нижний Новгород, Адлер, Курск, Брянск, Волгоград, Вологду, Воронеж.Также с 1 по 10 мая участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться всеми видами пассажирских услуг на вокзалах, в том числе залами ожидания повышенной комфортности, услугами носильщиков, камерами хранения.В настоящее время железнодорожники готовятся к праздничным перевозкам – тематически оформлены вокзалы, билетные кассы и интерьеры поездов. Накануне праздника форму всех работников холдинга "РЖД" украсят значки "9 Мая" и Георгиевские ленточки, в День Победы начальники поездов поздравят пассажиров по громкоговорящей связи.С 1 по 10 мая во время посадки, отправления и прибытия поездов дальнего следования и "Сапсанов" прозвучат песни военных лет. В поездах будут транслироваться художественные фильмы военно-патриотической тематики (например, "Они сражались за Родину", "Летят журавли" и т.д.) и документальные фильмы о героях Великой Отечественной войны (например, о летчике-штурмовике Н.Е. Оловянникове, сапере Б.А. Рунове и др.). Ветеранам, которые совершат поездки с 1 по 10 мая, подарят памятные сувенирные наборы от АО "ФПК". В ассортимент меню вагонов-бистро поездов "Сапсан" будут включены тематические блюда и кондитерские изделия, которые ветеранам будут предоставляться бесплатно.