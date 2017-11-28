Для перевозки детей в Великий Устюг из Самары назначат поезд
28 ноября 2017 11:16
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Для обеспечения перевозок детей в дни новогодних и рождественских каникул будет назначено 24 рейса дополнительных поездов формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). По предварительным оценкам, в предпраздничные и выходные дни планируется перевезти более 65 тыс. детей в составах организованных групп. На «Кремлевскую елку», которая состоится в Москве 26 декабря, будет отправлено более 3 тыс. детей из различных регионов страны.
Для обеспечения безопасности организованных групп детей за дополнительными поездами установят специальный диспетчерский контроль, который будет осуществляться через ситуационный центр АО «ФПК» в режиме реального времени.
В залах ожидания вокзалов предусмотрены специальные места для размещения детей, при необходимости будут предоставлены отдельные залы. Персонал вокзалов обеспечит комфорт во время ожидания поезда и исключит любую возможность прохода посторонних лиц к детям. Также на железнодорожных вокзалах круглосуточно осуществляется работа медицинских пунктов – структурных подразделений негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД». На привокзальных площадях предусмотрены парковочные места для «детских» автобусов. Организованы специальные посадочные бригады для обеспечения своевременной посадки и высадки детей.
Для перевозки организованных групп пассажиров, в том числе детских, на родину Деда Мороза – в Великий Устюг планируется назначить 5 туристических поездов из Санкт-Петербурга, Москвы и Самары.
Пассажиры, которые пожелают посетить владения Деда Мороза, смогут также воспользоваться поездом № 295/296 Котлас – Москва. Он будет отправляться из Москвы в Котлас ежедневно с 22 по 30 декабря и со 2 по 10 января включительно. Из Котласа в столицу поезд будет уходить с 20 по 30 декабря и с 1 по 8 января включительно. Билеты можно приобрести за 60 суток до отправления в любой железнодорожной кассе, в терминалах самообслуживания, а также на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и с помощью официального мобильного приложения «РЖД Пассажирам».
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