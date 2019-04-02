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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Дешево, но налегке. Авиакомпании вводят новые тарифы и нормы для ручной клади

2 апреля 2019 21:11
112
Безбагажные тарифы действуют на их рейсах со 2 апреля. Кроме того, еще несколько авиаперевозчиков изменили правила путешествий по бюджетным тарифам.
Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" предлагают пассажирам летать дешево, но налегке — безбагажные тарифы действуют на их рейсах со 2 апреля. Кроме того, еще несколько авиаперевозчиков изменили правила путешествий по бюджетным тарифам. Что ждет пассажиров перед сезоном отпусков и насколько выгодно летать без чемодана — в материале РИА Новости.

"Лайт" вместо "Бюджета"

Авиакомпания "Россия", работающая под управлением ПАО "Аэрофлот", ввела безбагажные тарифы на среднемагистральных направлениях, то есть по маршрутам длиной от двух с половиной тысяч до шести тысяч километров.

В самом "Аэрофлоте" безбагажные тарифы предусмотрены на рейсах в Германию (Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден) и в Италию (Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь, Верона).

В пресс-службе "Аэрофлота" сообщают, что это снизит цены на экономкласс, причем на некоторых направлениях — на 30 процентов. Как подчеркнул заместитель гендиректора ПАО "Аэрофлот" Андрей Чиханчин, подобные тарифы — общемировой тренд даже для классических авиакомпаний, позволяющий расширить продуктовую линейку и снизить цены на перелеты.

На рейсах "Аэрофлота" и "России" появятся безбагажные тарифы

Правда, как уточнили корреспонденту РИА Новости в одном из агрегаторов, компания получила письмо от "Аэрофлота" о том, что новая группа тарифов "Лайт" (Lite) (с провозом одного места ручной клади) вводится вместо тарифа "Эконом бюджет" (он включал и багаж).
Нормы провоза ручной клади у "Аэрофлота" одни из самых лояльных в России: для экономкласса вес до десяти килограммов, габариты — 55х40х25 сантиметров.

Лишние килограммы

Требования к багажу и ручной клади в марте изменились сразу у нескольких авиаперевозчиков.
Так, у Red Wings билеты по тарифу "Базовый" и "Стандарт" (с багажом) подразумевали ручную кладь весом пять килограммов, а с билетом, купленным по безбагажному тарифу "Лайт", в салон разрешалось взять десять килограммов. С 31 марта ручная кладь не может весить больше пяти килограммов. Кроме того, для "Лайта" сократили допустимые габариты: теперь не 55х40х20, а 40х30х20 сантиметров.

Похожие меры предприняли и в "Азимуте". "Норма ручной клади в пять килограммов вводится для всех перевозок, оформленных после 12 марта, на все рейсы с вылетом с 1 июня по тарифам с кодами T, U (группа тарифов "Легкий", безбагажные)", — уточняют в авиакомпании.
С 1 мая Nordwind уменьшит допустимый вес багажа на регулярных и чартерных рейсах в экономклассе для тарифов "Экскурсионный" и "Оптимум" с 20 до 15 килограммов. Прежняя норма продолжит действовать для полетов из России в Узбекистан, Таджикистан, Армению и Азербайджан.

Большая разница

Билеты по безбагажным тарифам дешевле в среднем на 20 процентов при перелетах внутри страны и на 30 процентов — на международных направлениях. Хотя бывает экономия и в два раза.

Тут много нюансов: самые дешевые тарифы обычно невозвратные, выбор места, а порой и онлайн-регистрация, — платные. Кроме того, у некоторых авиакомпаний нельзя билет туда забронировать с багажом, а обратно — без (или наоборот). Если понадобится багаж, придется доплачивать.

На 40 процентов дешевле

"Средняя цена за билет с багажом стабильна на протяжении последних лет: порядка восьми тысяч рублей, — говорят аналитики "Туту.ру".

— В этом году средняя цена билета по безбагажному тарифу — пять тысяч рублей". Таким образом, при полете налегке можно сэкономить 40 процентов, отметили специалисты сервиса.

Это подтверждают и в Biletix: "Средний чек на авиабилеты туда — обратно по России с опцией провоза багажа на 38 процентов больше среднего "безбагажного" чека, — говорят в компании. — Если авиабилеты в обе стороны с багажом российские путешественники бронировали в среднем по 8 760 рублей, то "безбагажные" — по 5 071 рублю".

Правда, эксперты Biletix отмечают, что популярность безбагажных тарифов снижается: по сравнению с прошлым годом доля таких бронирований уменьшилась с 53 процентов до 48.

Клиенты против авиакомпаний

"Безбагажные тарифы отрицательно скажутся на пассажирах, привыкших летать с багажом по стандартной стоимости, — считает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. — Увеличение прибыли авиакомпаний будет сопровождаться некоторым ущемлением прав пассажиров".

По его словам, это негативно отразится на пассажиропотоке: путешественники предпочтут экономичные тарифы, где в самые дешевые включен багаж.

Эксперты объясняют, что безбагажные тарифы — необходимость, поскольку авиакеросин и услуги в аэропорту дорожают, а повышать стоимость билетов перевозчики не могут из-за высокой конкуренции.

"Известен подход, когда потребителю вместо "все включено" предлагают базовую услугу и набор дополнительных платных опций, — поясняет исполнительный директор аналитического агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. — Изначально авиабилеты были дорогими, а возможность создания конструктора путешествий теперь все востребованнее — это позволяет сделать авиаперелеты более доступными".

Для кого перелет подорожает

Олег Пантелеев уточнил, что перевозчики, пусть и немного, но выигрывают в том случае, если турист летит налегке — без ручной клади и багажа. Экономится время: при посадке пассажиры не останавливаются в проходах между креслами, пытаясь отыскать свободное место на полке, и меньше риск задержки вылета. "С учетом того что самолет — это потрясающе дорогая штука, экономия времени на земле дает преимущества", — подчеркивает эксперт.

"Отсутствие питания и багажа сокращает расходы авиакомпании на обслуживание рейсов в аэропорту вылета, — прокомментировали в компании "Уральские авиалинии", где безбагажный тариф действует с этого года. — Все эти меры позволяют уменьшить стоимость авиабилетов и сделать путешествия доступнее".

"Если человек путешествует с багажом и большой ручной кладью, перелет для него подорожает. Мы отлично знаем, как выросли издержки авиакомпаний, поэтому повышение цен неизбежно, — уверен Олег Пантелеев. — Но авиакомпании стараются сохранить недорогие базовые тарифы, сделать перелет налегке максимально доступным, а дальше предлагают пассажиру заплатить за те услуги, которые ему нужны".
За первые три месяца этого года стоимость перелетов с багажом повысилась на 15 процентов, без багажа — на пять процентов, подсчитали эксперты. 
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