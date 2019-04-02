Дешево, но налегке. Авиакомпании вводят новые тарифы и нормы для ручной клади
2 апреля 2019 21:11
112
"Лайт" вместо "Бюджета"
Авиакомпания "Россия", работающая под управлением ПАО "Аэрофлот", ввела безбагажные тарифы на среднемагистральных направлениях, то есть по маршрутам длиной от двух с половиной тысяч до шести тысяч километров.
В самом "Аэрофлоте" безбагажные тарифы предусмотрены на рейсах в Германию (Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден) и в Италию (Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь, Верона).
В пресс-службе "Аэрофлота" сообщают, что это снизит цены на экономкласс, причем на некоторых направлениях — на 30 процентов. Как подчеркнул заместитель гендиректора ПАО "Аэрофлот" Андрей Чиханчин, подобные тарифы — общемировой тренд даже для классических авиакомпаний, позволяющий расширить продуктовую линейку и снизить цены на перелеты.
На рейсах "Аэрофлота" и "России" появятся безбагажные тарифы
Правда, как уточнили корреспонденту РИА Новости в одном из агрегаторов, компания получила письмо от "Аэрофлота" о том, что новая группа тарифов "Лайт" (Lite) (с провозом одного места ручной клади) вводится вместо тарифа "Эконом бюджет" (он включал и багаж).
Нормы провоза ручной клади у "Аэрофлота" одни из самых лояльных в России: для экономкласса вес до десяти килограммов, габариты — 55х40х25 сантиметров.
Лишние килограммы
Требования к багажу и ручной клади в марте изменились сразу у нескольких авиаперевозчиков.
Так, у Red Wings билеты по тарифу "Базовый" и "Стандарт" (с багажом) подразумевали ручную кладь весом пять килограммов, а с билетом, купленным по безбагажному тарифу "Лайт", в салон разрешалось взять десять килограммов. С 31 марта ручная кладь не может весить больше пяти килограммов. Кроме того, для "Лайта" сократили допустимые габариты: теперь не 55х40х20, а 40х30х20 сантиметров.
Похожие меры предприняли и в "Азимуте". "Норма ручной клади в пять килограммов вводится для всех перевозок, оформленных после 12 марта, на все рейсы с вылетом с 1 июня по тарифам с кодами T, U (группа тарифов "Легкий", безбагажные)", — уточняют в авиакомпании.
С 1 мая Nordwind уменьшит допустимый вес багажа на регулярных и чартерных рейсах в экономклассе для тарифов "Экскурсионный" и "Оптимум" с 20 до 15 килограммов. Прежняя норма продолжит действовать для полетов из России в Узбекистан, Таджикистан, Армению и Азербайджан.
Большая разница
Билеты по безбагажным тарифам дешевле в среднем на 20 процентов при перелетах внутри страны и на 30 процентов — на международных направлениях. Хотя бывает экономия и в два раза.
Тут много нюансов: самые дешевые тарифы обычно невозвратные, выбор места, а порой и онлайн-регистрация, — платные. Кроме того, у некоторых авиакомпаний нельзя билет туда забронировать с багажом, а обратно — без (или наоборот). Если понадобится багаж, придется доплачивать.
На 40 процентов дешевле
"Средняя цена за билет с багажом стабильна на протяжении последних лет: порядка восьми тысяч рублей, — говорят аналитики "Туту.ру".
— В этом году средняя цена билета по безбагажному тарифу — пять тысяч рублей". Таким образом, при полете налегке можно сэкономить 40 процентов, отметили специалисты сервиса.
Это подтверждают и в Biletix: "Средний чек на авиабилеты туда — обратно по России с опцией провоза багажа на 38 процентов больше среднего "безбагажного" чека, — говорят в компании. — Если авиабилеты в обе стороны с багажом российские путешественники бронировали в среднем по 8 760 рублей, то "безбагажные" — по 5 071 рублю".
Правда, эксперты Biletix отмечают, что популярность безбагажных тарифов снижается: по сравнению с прошлым годом доля таких бронирований уменьшилась с 53 процентов до 48.
Клиенты против авиакомпаний
"Безбагажные тарифы отрицательно скажутся на пассажирах, привыкших летать с багажом по стандартной стоимости, — считает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. — Увеличение прибыли авиакомпаний будет сопровождаться некоторым ущемлением прав пассажиров".
По его словам, это негативно отразится на пассажиропотоке: путешественники предпочтут экономичные тарифы, где в самые дешевые включен багаж.
Эксперты объясняют, что безбагажные тарифы — необходимость, поскольку авиакеросин и услуги в аэропорту дорожают, а повышать стоимость билетов перевозчики не могут из-за высокой конкуренции.
"Известен подход, когда потребителю вместо "все включено" предлагают базовую услугу и набор дополнительных платных опций, — поясняет исполнительный директор аналитического агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. — Изначально авиабилеты были дорогими, а возможность создания конструктора путешествий теперь все востребованнее — это позволяет сделать авиаперелеты более доступными".
Для кого перелет подорожает
Олег Пантелеев уточнил, что перевозчики, пусть и немного, но выигрывают в том случае, если турист летит налегке — без ручной клади и багажа. Экономится время: при посадке пассажиры не останавливаются в проходах между креслами, пытаясь отыскать свободное место на полке, и меньше риск задержки вылета. "С учетом того что самолет — это потрясающе дорогая штука, экономия времени на земле дает преимущества", — подчеркивает эксперт.
"Отсутствие питания и багажа сокращает расходы авиакомпании на обслуживание рейсов в аэропорту вылета, — прокомментировали в компании "Уральские авиалинии", где безбагажный тариф действует с этого года. — Все эти меры позволяют уменьшить стоимость авиабилетов и сделать путешествия доступнее".
"Если человек путешествует с багажом и большой ручной кладью, перелет для него подорожает. Мы отлично знаем, как выросли издержки авиакомпаний, поэтому повышение цен неизбежно, — уверен Олег Пантелеев. — Но авиакомпании стараются сохранить недорогие базовые тарифы, сделать перелет налегке максимально доступным, а дальше предлагают пассажиру заплатить за те услуги, которые ему нужны".
За первые три месяца этого года стоимость перелетов с багажом повысилась на 15 процентов, без багажа — на пять процентов, подсчитали эксперты.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
1 апреля 2019 12:56
После индексации средний размер соцпенсии по старости увеличился на 182 рубля. Экономика региона
354
1 апреля 2019 11:12
При составлении рейтинга эксперты основывались на данных Росстата. Экономика региона
238
29 марта 2019 11:12
Цены на томаты растут в связи с активным спросом в условиях недостаточного предложения. Экономика региона
241
Финансы и Банки
2 апреля 2019 20:00
Представитель ведомства утверждает, что это необходимо для борьбы с «зарплатным рабством». Финансы и Банки
118
2 апреля 2019 18:22Займы и кредиты - онлайн портал объявлений TVOI-KREDITY
Когда возникает острая необходимость в крупных финансовых суммах, а взять в долг негде - друзья и родственники не могут одолжить подобную сумму, самое время... Финансы и Банки
28
2 апреля 2019 16:26
Согласно новой сервисной модели, менеджер по продажам в отделении Сбербанка для физических лиц может открыть банковский счет корпоративному клиенту с... Финансы и Банки
160
Строительство
1 апреля 2019 11:24
При этом строители объекта, по сути дела, игнорируют сыплющиеся на них претензии стройнадзора. Строительство
513
28 марта 2019 19:57Главные ошибки при строительстве домов
Каждый уважающий себя человек, а особенно если он имеет семью, хочет обзавестись настоящим домом-крепостью. Создать такое собственное гнездышко можно создать... Строительство
67
27 марта 2019 12:28
Это может ударить и по подрядчикам строительства «Самара Арены». Строительство
256
Материалы и технологии
2 апреля 2019 18:19Компания ПРЕОРА - эксклюзивный дистрибьютор Socomec в России
Если вас интересует качественное проектирование объектов электроснабжения, а также профессиональные электромонтажные и пуско-наладочные работы, то самое... Материалы и технологии
24
28 марта 2019 20:00
ООО «Алмазные технологии» предлагает услуги алмазной резки бетона http://rezka-msk.ru . Материалы и технологии
65
20 марта 2019 13:39Стенды для диагностики форсунок - удобно и надежно
Диагностика форсунок - надежный помощник для того, чтобы узнать, нормально ли функционируют форсунки либо им нужен ремонт. Материалы и технологии
91
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
125
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1339
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2510
Бизнес
1 апреля 2019 23:23
Предприниматель, который называет себя «пекарем всея Руси», уверен, что его «хендмейд роскошь» может позволить себе «любой пенсионер» с пенсией... Бизнес
447
28 марта 2019 21:25
В Самарской губдуме обсудили создание условий для развития гостиничного бизнеса в регионе. Бизнес
332
20 марта 2019 15:26
В Москве открылась 9-я выставка для предприятий торговли и представителей ресторанно-гостиничного бизнеса. Бизнес
365
Новости компаний
2 апреля 2019 21:21
Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" 2 апреля ввели безбагажные тарифы. Новости компаний
110
1 апреля 2019 10:33
Завершить все мероприятия по защите птиц планируется до конца сентября. Новости компаний
224
31 марта 2019 15:23
Беспроводные ЗУ используют электромагнитную индукцию для зарядки смартфона. Новости компаний
293
30 марта 2019 14:13
Самолёт призван заменить украинские Ан-26. Новости компаний
532
IT и Коммуникации
28 марта 2019 20:02Что нужно сделать с компьютером перед сдачей его в ремонт?
Компьютеры плотно укоренились в квартирах всего мира. И это неудивительно, потому-то эта чудо-машина оказалась по-настоящему незаменимой вещью. IT и Коммуникации
90
20 марта 2019 13:40Комплексный интернет-маркетинг - удобно и результативно
Для тех, кто не сталкивался с интернет-маркетингом, не имеет к нему никакого отношения, понимание дел кардинально отличается от реальной картины. IT и Коммуникации
112
11 февраля 2019 10:33
С каждым годом киберспорт активно развивается, поэтому его популярность растёт. Появляется много новых спонсоров, готовых оплачивать соревнования. IT и Коммуникации
295
Транспорт
2 апреля 2019 21:11
Безбагажные тарифы действуют на их рейсах со 2 апреля. Кроме того, еще несколько авиаперевозчиков изменили правила путешествий по бюджетным тарифам. Транспорт
112
2 апреля 2019 18:51
Эксперимент продлится не меньше месяца. Транспорт
249
2 апреля 2019 13:25
Пассажиры недовольны. Транспорт
221
2 апреля 2019 11:32
После ремонта дорога в этом месте станет четырехполосной. Транспорт
240
Предпринимательство
23 марта 2019 11:32Как открыть свой магазин?
Сегодня о собственном бизнесе мечтает большое количество людей. Причём осуществить эту идею реально. Главное, знать о некоторых нюансах. Предпринимательство
123
25 февраля 2019 19:26Вывески рекламные и их изготовление
Вывески - это таблички, размещенные на фасадах зданий, которые несут информацию о расположенных в нем организациях. Предпринимательство
211
12 февраля 2019 10:39Обзор рынка металлопроката
Металлический прокат успешно используется в машиностроении и разных строительных мероприятиях. Предпринимательство
234
Видео
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
285
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4816
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4771
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
561
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
852
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
822
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
405
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1044
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1050
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2036
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2309
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1386
Мероприятия
В Самаре в Историческом парке состоялся семейный инклюзивный фестиваль "Люди как люди", посвященный проблемам аутизма