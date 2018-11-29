Департамент транспорта разъясняет схему движения в районе Самарской филармонии, театра драмы и театра оперы и балета

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Знаки «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца» демонтированы вблизи указанных учреждений на следующих участках:- около театра оперы и балета - по ул. Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской;- около театра драмы им. Горького - по ул. Фрунзе от Вилоновской до Шостаковича;- около филармонии - на по ул. Фрунзе от Некрасовской до Л.Толстого.Обращаем внимание автолюбителей, что на других участках данных улиц знаки ограничения парковки продолжают действовать.Так, например, по информации ГИБДД, только на прошлой неделе было эвакуировано 7 автомобилей с ул. Фрунзе на участке от Л. Толстого до Красноармейской и 1 автомобиль с ул. Фрунзе на участке от Красноармейской до Шостаковича. В этих кварталах разрешения на парковку продолжают действовать только по четным и нечетным дням в определенные интервалы времени.Уважаемые водители, просьба внимательно выбирать места для парковки и обращать внимание на требования знаков дорожного движения!