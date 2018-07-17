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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Бортовое питание «Аэрофлота» признано лучшим в мире

17 июля 2018 18:53
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Специалисты провели годовой опрос пассажиров более чем в 100 странах.
Как передает газета "Известия", «Аэрофлот» получил международную премию Skytrax World Airline Awards. Он победил в двух номинациях, в том числе стал лучшей авиакомпанией в Восточной Европе, сообщается на сайте российского перевозчика.

Еще одна награда вручена «Аэрофлоту» за бортовое питание в классе «Комфорт», которое признано лучшим в мире.

«Аэрофлот» уверенно конкурирует с самыми мощными игроками глобальной отрасли по одному из ключевых показателей — качеству и разнообразию бортового меню. Получить эту премию — высокая честь для любой авиакомпании мира. Для «Аэрофлота» это еще и стимул к тому, чтобы стать еще лучше и удобнее для пассажиров», — сказал гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

Он добавил, что «Аэрофлот» постоянно пополняет коллекцию «авиационных «Оскаров», что демонстрирует качество сервиса на международном уровне.

Победителей определяла консалтинговая компания Skytrax, изучающая качество услуг авиакомпаний и аэропортов. Специалисты провели годовой опрос пассажиров более чем в 100 странах.

«Аэрофлот» входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира. Он обладает самым молодым самолетным парком в мире среди перевозчиков, у которых более 100 воздушных судов. В 2017 году «Аэрофлот» перевез 32,8 млн человек. 
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