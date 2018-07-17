Бортовое питание «Аэрофлота» признано лучшим в мире

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Еще одна награда вручена «Аэрофлоту» за бортовое питание в классе «Комфорт», которое признано лучшим в мире.«Аэрофлот» уверенно конкурирует с самыми мощными игроками глобальной отрасли по одному из ключевых показателей — качеству и разнообразию бортового меню. Получить эту премию — высокая честь для любой авиакомпании мира. Для «Аэрофлота» это еще и стимул к тому, чтобы стать еще лучше и удобнее для пассажиров», — сказал гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.Он добавил, что «Аэрофлот» постоянно пополняет коллекцию «авиационных «Оскаров», что демонстрирует качество сервиса на международном уровне.Победителей определяла консалтинговая компания Skytrax, изучающая качество услуг авиакомпаний и аэропортов. Специалисты провели годовой опрос пассажиров более чем в 100 странах.«Аэрофлот» входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира. Он обладает самым молодым самолетным парком в мире среди перевозчиков, у которых более 100 воздушных судов. В 2017 году «Аэрофлот» перевез 32,8 млн человек.