Бортовое питание «Аэрофлота» признано лучшим в мире
17 июля 2018 18:53
170
Еще одна награда вручена «Аэрофлоту» за бортовое питание в классе «Комфорт», которое признано лучшим в мире.
«Аэрофлот» уверенно конкурирует с самыми мощными игроками глобальной отрасли по одному из ключевых показателей — качеству и разнообразию бортового меню. Получить эту премию — высокая честь для любой авиакомпании мира. Для «Аэрофлота» это еще и стимул к тому, чтобы стать еще лучше и удобнее для пассажиров», — сказал гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.
Он добавил, что «Аэрофлот» постоянно пополняет коллекцию «авиационных «Оскаров», что демонстрирует качество сервиса на международном уровне.
Победителей определяла консалтинговая компания Skytrax, изучающая качество услуг авиакомпаний и аэропортов. Специалисты провели годовой опрос пассажиров более чем в 100 странах.
«Аэрофлот» входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира. Он обладает самым молодым самолетным парком в мире среди перевозчиков, у которых более 100 воздушных судов. В 2017 году «Аэрофлот» перевез 32,8 млн человек.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
16 июля 2018 20:19
В нашумевшем деле ТОАЗа, продолжающемся вот уже более пяти лет, появились новые подробности. Экономика региона
49
16 июля 2018 18:56
За 10 лет действия ТОР в Чапаевске планируется создать дополнительно более 1200 новых рабочих мест и увеличить налоговые поступления в бюджеты города... Экономика региона
306
16 июля 2018 13:42
В Самарской области средний размер пенсии сейчас составляет 13,5 тыс. рублей. Экономика региона
368
Финансы и Банки
17 июля 2018 12:45
На ней публикуются истории, участникам которых требуется помощь. Финансы и Банки
189
16 июля 2018 20:38
Совсем отменять минимальную сумму кредита, для которой можно не рассчитывать ПДН, регулятор посчитал нецелесообразным, так как при наличии порога сохраняется... Финансы и Банки
313
16 июля 2018 19:20
Выплаты начнутся с 23 июля 2018 года (понедельник). Финансы и Банки
682
Строительство
16 июля 2018 13:34
Его длина составит около 4 км. Строительство
303
11 июля 2018 19:59
Приобретение квартиры - важный и ответственный момент в жизни каждого человека. И необходимо грамотно подойти к выбору жилья. Для этого всегда можно... Строительство
133
10 июля 2018 12:21Внимание! Организация реализует свои квартиры
Акционерное общество «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» выставило на продажу недвижимость в Куйбышевском районе: 2 3-комнатные квартиры,... Строительство
424
Новости
|
22.06.2018
Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
|
Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
|
07.05.2018
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
396
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1612
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1611
Бизнес
11 июля 2018 21:10
Завод под Шанхаем станет первым производством Tesla, находящимся вне США. Бизнес
417
11 июля 2018 19:26
Вместо допустимых 6270 рублей, номер предложили снять за 14 000 рублей. Бизнес
399
9 июля 2018 20:08
Производитель сообщил, что направлял в ведомство только пакет предложений для документа. Бизнес
508
Новости компаний
17 июля 2018 18:27
Владелец телеканалов и региональных радиостанций Иван Таврин готов инвестировать в новый для себя медиасегмент. Предприниматель ведет переговоры о покупке... Новости компаний
158
16 июля 2018 17:31
Выкуп акций будет проводить Megafon Investments Limited (100-процентная «дочка» «МегаФона»). Новости компаний
212
14 июля 2018 16:24
Капсулу с людьми в космос пока не отправляли, однако компания обещала начать продажи билетов уже в следующем году. Новости компаний
514
13 июля 2018 20:18
Ни о характеристиках, ни о цене информации нет. Мы пока только можем гадать, каким будет совершенно новый и первый смартфон компании. Новости компаний
394
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
280
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
236
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
240
Транспорт
17 июля 2018 18:53
Специалисты провели годовой опрос пассажиров более чем в 100 странах. Транспорт
169
17 июля 2018 14:01
Общественное обсуждение документа заканчивается 30 июля. Транспорт
212
17 июля 2018 13:37
С 1 августа жителям региона придется привыкать к новому расписанию. Транспорт
155
17 июля 2018 13:11
От идеи приобрести вагоны из московского метро отказались. Транспорт
207
Видео
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
366
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
430
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
608
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2152
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2592
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1099
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1040
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1005
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2720
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1781
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2951
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
310
Мероприятия