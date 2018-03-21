Болельщикам ЧМ-2018 предложено более 440 тыс. мест в бесплатных поездах
21 марта 2018 15:36
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Поезда будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана. Планируется задействовать инновационный подвижной состав: двухэтажные вагоны, электропоезда «Ласточка» и скоростные поезда «Стриж».
Двухэтажные поезда будут курсировать на направлениях: Москва – Самара, Москва – Санкт-Петербург, Москва – Казань, Москва – Адлер, Санкт-Петербург – Москва. Поезда «Ласточка» и «Стриж» будут осуществлять бесплатную перевозку болельщиков на направлении Москва – Нижний Новгород.
Всего в бесплатной перевозке болельщиков будет задействовано 75 составов поездов (или 1 176 вагонов). В том числе 18 двухэтажных составов из 268 вагонов, 2 состава поездов «Ласточка» по 10 вагонов, 2 состава поездов «Стриж» по 20 вагонов и 53 одноэтажных составов из 848 вагонов.
Болельщикам предложено более 440 тыс. мест в бесплатных поездах. Отметим на сегодня уже забронировано более 160 тыс. билетов, что превышает 36% от общего числа мест в поездах.
Бронирование мест в дополнительных поездах осуществляется болельщиками на интернет-ресурсе АНО «Транспортная дирекция-2018». Для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID), сообщает пресс-служба КбшЖД.
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