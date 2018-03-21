Болельщикам ЧМ-2018 предложено более 440 тыс. мест в бесплатных поездах

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Также депутат предложил упростить процесс согласования установки вдоль дорог объектов инфраструктуры представителями среднего и малого бизнеса. Новые объекты вдоль дорог помогли бы автомобилистам чувствовать себя на дороге более комфортно. Речь идет о сто
Глава комитета Госдумы по транспорту предлагает увеличить разрешенную скорость до 110 км/ч
Этот случай не первый, когда новые технологии приводили к серьезным инцидентам.
В США беспилотный автомобиль компании Uber сбил насмерть женщину, переходившую дорогу
Самаре выделят 200 млн на эксплуатацию стадиона после ЧМ-2018, заявил министр спорта РФ Павел Колобков
Самаре выделят 200 млн на эксплуатацию стадиона после ЧМ-2018, заявил министр спорта РФ Павел Колобков
Дом на Галактионовской, 82, являющийся памятником архитектуры, сильно изменился после реставрации
Дом на Галактионовской, 82, являющийся памятником архитектуры, сильно изменился после реставрации
С министром культуры региона Сергеем Филипповым Ольга Голодец обсудила вопрос реконструкции Самарского академического театра драмы им. М. Горького. Вице-премьер порекомендовала заявить проект для получения федеральной поддержки.
Ольга Голодец посетила школу в "Южном городе" и театр оперы и балета в Самаре
В результате инцидента пострадал только сам мужчина.
Мужчина бросал бутылки с зажигательной смесью в автомобили у Совета Федерации
В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные профилактике стоматологических заболеваний
В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные профилактике стоматологических заболеваний
Сегодня в Самаре важные гости - совместная делегация представителей FIFA и Оргкомитета
Представители оргкомитета «Россия-2018» и FIFA: Виден огромный прогресс в подготовке Самары к ЧМ-2018
сегодня  Среда, 21 марта, 19:30
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/03:
USD 57.7
0.15
EUR 71.23
0.63
Искать
Новости /  Экономика /  Транспорт  

Болельщикам ЧМ-2018 предложено более 440 тыс. мест в бесплатных поездах

21 марта 2018 15:36
121
Для бесплатной перевозки болельщиков назначено 728 рейсов дополнительных поездов по 30 маршрутам
ОАО «РЖД» и АНО «Транспортная дирекция-2018» проработан график движения дополнительных поездов на период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Для бесплатной перевозки болельщиков назначено 728 рейсов дополнительных поездов по 30 маршрутам.

Поезда будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана. Планируется задействовать инновационный подвижной состав: двухэтажные вагоны, электропоезда «Ласточка» и скоростные поезда «Стриж».

Двухэтажные поезда будут курсировать на направлениях: Москва – Самара, Москва – Санкт-Петербург, Москва – Казань, Москва – Адлер, Санкт-Петербург – Москва. Поезда «Ласточка» и «Стриж» будут осуществлять бесплатную перевозку болельщиков на направлении Москва – Нижний Новгород.

Всего в бесплатной перевозке болельщиков будет задействовано 75 составов поездов (или 1 176 вагонов). В том числе 18 двухэтажных составов из 268 вагонов, 2 состава поездов «Ласточка» по 10 вагонов, 2 состава поездов «Стриж» по 20 вагонов и 53 одноэтажных составов из 848 вагонов.

Болельщикам предложено более 440 тыс. мест в бесплатных поездах. Отметим на сегодня уже забронировано более 160 тыс. билетов, что превышает 36% от общего числа мест в поездах.

Бронирование мест в дополнительных поездах осуществляется болельщиками на интернет-ресурсе АНО «Транспортная дирекция-2018». Для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID), сообщает пресс-служба КбшЖД. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
20 марта 2018  13:32
Самарская область получит дотацию на повышение оплаты труда бюджетникам
Самарская область получит дотацию на повышение оплаты труда бюджетникам
На эти цели в областной бюджет губернии поступят 254,5 миллиона рублей.  Экономика региона
246
19 марта 2018  19:42
Самарская область получит 86810,3 тысяч рублей из федерального фонда на развитие паллиативной медицинской помощи
Самарская область получит 86810,3 тысяч рублей из федерального фонда на развитие паллиативной медицинской помощи
  Экономика региона
327
19 марта 2018  11:39
В течение 2017 года в России увеличились средние заработные платы
В течение 2017 года в России увеличились средние заработные платы
Они выросли на 2,4 тысячи рублей или на 7%. Экономика региона
274
Весь список
Финансы и Банки
21 марта 2018  12:05
Сбербанк отмечает Международный день клиента
Сбербанк отмечает Международный день клиента
В этом году в отделениях Банка по всей стране раздают подарки посетителям, проводят лекции и деловые игры для клиентов. Финансы и Банки
153
21 марта 2018  10:23
Банкам запретят переуступать долги «черным коллекторам»
Банкам запретят переуступать долги «черным коллекторам»
Сейчас закон ограничивает полномочия только по взысканию долгов. Финансы и Банки
162
20 марта 2018  17:33
Отели для майнинга
Отели для майнинга
  Финансы и Банки
60
Весь список
Строительство
20 марта 2018  11:32
Больше всего вторичного жилья в Самаре предлагают в Промышленном районе
Больше всего вторичного жилья в Самаре предлагают в Промышленном районе
Меньше всего предложений в Самарском районе. Строительство
334
20 марта 2018  11:22
В Самаре передумали устанавливать дополнительную ответственность глав муниципалитетов за решение проблем дольщиков
В Самаре передумали устанавливать дополнительную ответственность глав муниципалитетов за решение проблем дольщиков
Об этом стало известно на заседании комитета областного парламента по местному самоуправлению. Строительство
235
19 марта 2018  11:29
На вторичном рынке средняя цена 1 кв. метра жилья в Самаре - 56 098 рублей
На вторичном рынке средняя цена 1 кв. метра жилья в Самаре - 56 098 рублей
Наиболее активным в феврале 2018 года был рынок в Жигулевске. Строительство
324
Весь список

Новости

Строительство загородного дома из бруса
16.03.2018
Строительство загородного дома из бруса
 Многие люди мечтают о собственном загородном доме, куда можно будет ездить на...
Особенности использования клеевых точек
02.03.2018
Особенности использования клеевых точек
 Клеевые точки - современный фиксирующий материал для различных полиграфических...
Дом из бруса. Основные плюсы и минусы
28.02.2018
Дом из бруса. Основные плюсы и минусы
 Можно смело заявить, что в действительности дома из бруса, не перестают терять...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
86
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1352
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1266
Весь список
Бизнес
12 февраля 2018  17:42
Основные преимущества использования программы 1С
Основные преимущества использования программы 1С
 Программа 1С - специализированный бухгалтерский продукт с огромными функциональными возможностями. Бизнес
233
1 февраля 2018  15:06
Кадровый консалтинг и его роль в деятельности предприятий
 Руководство любого предприятия в условиях постоянно ужесточающейся конкуренции всегда ищет пути улучшения эффективности и результативности его... Бизнес
268
25 января 2018  23:01
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой.
Bloomberg узнал о расставании Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой.   Бизнес
885
Весь список


Новости компаний
21 марта 2018  11:39
Московский арбитраж приостановил судебное производство по одному из исков Минобороны к самарскому
Московский арбитраж приостановил судебное производство по одному из исков Минобороны к самарскому "Авиакору"
Следующее слушание по этим искам назначено на 4 апреля. Новости компаний
151
20 марта 2018  11:07
Главным диспетчером ОДУ Средней Волги назначен Алексей Гущин
Главным диспетчером ОДУ Средней Волги назначен Алексей Гущин
Ранее занимавший пост главного диспетчера Дмитрий Гребенников назначен на должность заместителя генерального директора ОДУ Средней Волги. Новости компаний
224
19 марта 2018  09:54
Часть работников «Электрощит-ТМ-Самара» в марте отправили в вынужденный отпуск Заводу пока нечем загружать свои производственные мощности.
Часть работников «Электрощит-ТМ-Самара» в марте отправили в вынужденный отпуск
Заводу пока нечем загружать свои производственные мощности. Новости компаний
407
15 марта 2018  10:46
Самарские специалисты отработали оперативные действия по ликвидации аварии на газопроводе С поставленной задачей специалисты компании справились.
Самарские специалисты отработали оперативные действия по ликвидации аварии на газопроводе
С поставленной задачей специалисты компании справились. Новости компаний
333
Весь список
IT и Коммуникации
24 января 2018  16:42
Продвижение сайтов и другие услуги - Puslapiu kurimas
Продвижение сайтов и другие услуги - Puslapiu kurimas
 Для всех, кого интересует профессиональное создание сайтов в сети интернет, а также СЕО-услуги, будет весьма полезен сайт  Puslapiu kurimas .  IT и Коммуникации
269
25 ноября 2017  10:09
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
 Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
374
9 ноября 2017  20:55
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
 Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
420
Весь список
Транспорт
21 марта 2018  15:36
Для бесплатной перевозки болельщиков назначено 728 рейсов дополнительных поездов по 30 маршрутам
Болельщикам ЧМ-2018 предложено более 440 тыс. мест в бесплатных поездах
Для бесплатной перевозки болельщиков назначено 728 рейсов дополнительных поездов по 30 маршрутам  Транспорт
121
21 марта 2018  09:14
Ближайший рейс «Саратовских авиалиний» на Ан-148, который намечен на пятницу, не отменен
Ближайший рейс «Саратовских авиалиний» на Ан-148, который намечен на пятницу, не отменен
Он назначен из Амурской области. Транспорт
196
20 марта 2018  10:57
В самарских трамваях появятся видеокамеры
В самарских трамваях появятся видеокамеры
На их приобретение и монтаж планируется потратить порядка 21,6 млн рублей. Транспорт
203
20 марта 2018  09:21
В Самарской области изменили схему движения пригородного транспорта.
В Самарской области изменили схему движения пригородного транспорта
Сроки окончания ремонтных работ пока не уточняются. Транспорт
198
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1076
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
743
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
689
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1442
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
870
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
958
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1570
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
890
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4138
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2354
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2815
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2701
Весь список

Мероприятия
22 марта отмечается Всемирный День воды: СКС приглашают отметить праздник вместе
21 марта в Самаре отметят Навруз
21 марта в Самаре будет проведена проверка системы оповещения населения
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

Трагедия в Сызрани, в результате которой погибли два железнодорожника: подробности

363

Андрей Колядин: "Я потрясен 60-процентным результатом по явке в Самаре и Тольятти"

354

Около 40 участков дорог местного значения планируется отремонтировать в этом году в Самаре

335
за неделю

Здание автосервиса на Авроре тушили более трех часов (Уточненная)

2640

Автозавод объявил о старте производства Lada Granta Liftback в Тольятти

2205

Явку на выборы президента РФ в Самарской области комментируют эксперты

1798
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда