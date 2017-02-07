Более 2 тыс. км пути очистили от снега на Куйбышевской ЖД за последние сутки

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На полигоне магистрали работало более 60 единиц спецтехники. За сутки снегоуборочные машины совершили 264 рейса и вывезли около 60 тысяч кубометров снега.Мероприятия по ликвидации последствий снегопада железнодорожники проводили круглосуточно, чтобы обеспечить функционирование дороги в рабочем режиме, пропускать по расписанию поезда пригородного сообщения и дальнего следования.Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех движению поездам дальнего следования и пригородного сообщения. Снегопад не повлиял на работу Куйбышевской магистрали.В настоящее время работы продолжаются, в течение дня запланирована работа пневмообдувочных, снегоуборочных и снегоочистительных машин.Железнодорожники постоянно следят за погодной ситуацией и при необходимости корректируют количество привлекаемых сил, сообщает пресс-служба КбшЖД.