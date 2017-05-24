Благотворительный рейс судна «Восход» из Сызрани в Самару состоится 25 мая
24 мая 2017 10:58
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25 мая из Сызрани в Самару будет организована благотворительная поездка скоростного судна на подводных крыльях «Восход». Ее участниками станут люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные и малообеспеченные семьи. Благотворительный рейс отправится из Сызрани в 10 часов. В Самаре группу встретят представители ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» и департамента туризма Самарской области.
Для участников благотворительного рейса запланирована пешеходная экскурсия в историческом центре Самары, по улице Ленинградской и набережной реки Волга. Обратно в Сызрань благотворительный рейс отправится в 15:30.
Для полного представления о природных и культурных достопримечательностях необходимо расширение сети судозаходов в малые города. Возрождение пункта причаливания в Сызрани делает путешествие более интересным и конкурентоспособным, пишет "Маленькая Сызрань".
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