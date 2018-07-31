Билеты на верхние места в плацкартных вагонах можно приобрести со скидкой 40%

65

Скидка составляет 40% при покупке билетов на верхние боковые места № 38-54 (четные) и верхние места № 34, 36.Скидка применяется только к тарифам на проезд и не распространяется на комплекс сервисных услуг и плату за постельное белье.Количество мест ограничено. Не действует при оформлении билетов по детскому тарифу, а также для организованных групп.Уточнить информацию о курсировании поездов, стоимости билетов, акциях и скидках можно на официальном сайте ОАО "РЖД" или по бесплатному телефону Единого информационно-справочного центра 8-800-775-00-00, передает пресс-служба КбшЖД.Фото: пресс-служба КбшЖД