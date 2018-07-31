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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Билеты на верхние места в плацкартных вагонах можно приобрести со скидкой 40%

31 июля 2018 15:06
65
Количество мест ограничено.
На поезда отправлением в период с 01.10.2018г. по 21.12.2018г. пассажиры смогут оформить проездные документы на верхние места плацкартных вагонов поездов «ФПК» по специальным ценам.

Скидка составляет 40% при покупке билетов на верхние боковые места № 38-54 (четные) и верхние места № 34, 36.

Скидка применяется только к тарифам на проезд и не распространяется на комплекс сервисных услуг и плату за постельное белье.

Количество мест ограничено. Не действует при оформлении билетов по детскому тарифу, а также для организованных групп.

Уточнить информацию о курсировании поездов, стоимости билетов, акциях и скидках можно на официальном сайте ОАО "РЖД" или по бесплатному телефону Единого информационно-справочного центра 8-800-775-00-00, передает пресс-служба КбшЖД. 



Фото:    пресс-служба КбшЖД
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