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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Билеты на два рейса по Волге в Самаре будут продаваться только при предъявлении паспорта

16 мая 2017 09:49
105
Билеты на два рейса по Волге в Самаре будут продаваться только при предъявлении паспорта
Документ начали требовать на речном вокзале.

«С 15 мая текущего года продажа билетов на скоростные линии Самара-Тольятти и Самара-Сызрань производится только при предъявлении документов, удостоверяющих личность», - говорится в сообщении на сайте Самарского пассажирского речного предприятия..

Такими документами являются паспорт и водительское удостоверение. На все остальные рейсы билеты купить можно без вышеуказанных документов, сообщили «Ъ-Волга» в справочной службе Самарского пассажирского речного предприятия.

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