Автопарки школ Самарской области пополнятся новыми автобусами

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С 1 января 2018 года вступают в силу новые требования к перевозке детей. Согласно документу, перевозить детей можно будет исключительно на автобусах, находящихся в эксплуатации не свыше 10 лет.В Самарской области в этом году закуплено 44 новых школьных автобусов на сумму 75 млн рублей. Шесть автобусов марки ГАЗ 322121 и 38 автобусов марки ПАЗ 32053-70.Напомним, 13 января 2017 года Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин вручил представителям 18 сельских образовательных учреждений ключи от школьных автобусов. На данный момент 13 единиц автотранспорта уже поступили в школы региона. Ещё 31 автобус будет поставлен до 1 декабря этого года. Все автобусы оснащены тахографами и терминалами системы ГЛОНАСС.Всего в школьных перевозках задействовано 648 машин на 740 маршрутах. В общей сложности перевозится более 15 тыс. учащихся.Как отметил министр образования и науки Самарской области В.А.Пылёв, все школьные автобусы региона соответствуют как действующим нормам, так и новым, которые вступят в силу со следующего года, сообщает сайт облправительства.