Автомобилисты на электрокарах должны получить существенные преференции

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По оценке Министра, на сегодняшний день одной из важнейших задач является развитие системы использования общественного и личного транспорта на электричестве и гибридных автомобилей, сообщается на сайте министерства.«Автомобилисты на гибридных и электрокарах – фактически доноры экологического благополучия мегаполисов, где до 90% загрязнений воздуха формируют автомобили. И они должны получать существенные преференции. Главные из них, кончено же - бесплатные парковки и сниженные налоги на транспорт», - заявил Сергей Донской.Министр также подчеркнул, что в Год экологии усилиями Минтранса России и МВД России в Правилах дорожного движения появились нормы, определяющие понятие экологического транспорта, что позволит сформировать эти преференции на региональном уровне, прежде всего, в Москве, Санкт-Петербурге и других российских мегаполисах.Россия занимает сегодня 14 место на мировом рынке природного газа в качестве моторного топлива. В 58 регионах страны действует всего 271 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция с суммарной проектной производительностью порядка 2 млрд м3/год. Российский парк автомобилей, работающих на природном газе, оценивается примерно в 119 тыс. единиц.Донской также отметил, что сокращению загрязнения воздуха автотранспортом также способствует улучшение условий дорожного движения. Это, прежде всего, строительство современных дорожных развязок и другие мероприятия, увеличивающие связность улично-дорожной сети и, таким образом, снижающие коэффициент перепробега автотранспорта.