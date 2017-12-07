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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Автомобилисты на электрокарах должны получить существенные преференции

7 декабря 2017 13:06
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Автомобилисты на электрокарах должны получить существенные преференции Об этом заявил глава Минприроды Сергей Донской.
Об этом заявил глава Минприроды Сергей Донской.

По оценке Министра, на сегодняшний день одной из важнейших задач является развитие системы использования общественного и личного транспорта на электричестве и гибридных автомобилей, сообщается на сайте министерства.

«Автомобилисты на гибридных и электрокарах – фактически доноры экологического благополучия мегаполисов, где до 90% загрязнений воздуха формируют автомобили. И они должны получать существенные преференции. Главные из них, кончено же - бесплатные парковки и сниженные налоги на транспорт», - заявил Сергей Донской.

Министр также подчеркнул, что в Год экологии усилиями Минтранса России и МВД России в Правилах дорожного движения появились нормы, определяющие понятие экологического транспорта, что позволит сформировать эти преференции на региональном уровне, прежде всего, в Москве, Санкт-Петербурге и других российских мегаполисах.
Россия занимает сегодня 14 место на мировом рынке природного газа в качестве моторного топлива. В 58 регионах страны действует всего 271 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция с суммарной проектной производительностью порядка 2 млрд м3/год. Российский парк автомобилей, работающих на природном газе, оценивается примерно в 119 тыс. единиц.

Донской также отметил, что сокращению загрязнения воздуха автотранспортом также способствует улучшение условий дорожного движения. Это, прежде всего, строительство современных дорожных развязок и другие мероприятия, увеличивающие связность улично-дорожной сети и, таким образом, снижающие коэффициент перепробега автотранспорта.


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