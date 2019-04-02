Автоматизация оплаты проезда в Самаре: с 6 апреля на троллейбусах маршрута № 6 будет запущена в работу турникетная система

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В депо МП г. о. Самара «ТТУ» завершается монтаж оборудования для запуска в «пилотном» режиме бескондукторной системы оплаты проезда. Турникеты уже установлены. Сейчас размещаются валидаторы на входе в салоны троллейбусов. Новшества будут тестировать с 6 апреля текущего года на всех 15-ти троллейбусах маршрута № 6. Маршрут выбрал сам перевозчик, по согласованию с городским Департаментом транспорта. Троллейбусы следуют от улицы Грозненская до Губернского рынка со средней наполняемостью салонов, что на первых порах позволит избежать неудобств при внедрении системы.Эксперимент продлится не меньше месяца. В течение этого периода специалистам профильного Департамента и его подведомственного учреждения предстоит изучить все нюансы, касающиеся удобства нового способа оплаты как для пассажиров, так и для водителей транспортного предприятия, а также определить необходимость дальнейшего усовершенствования системы. Кроме того, будет учитываться влияние нововведения на объем пассажиропотока и выручку.Отметим, что для реализации проекта оценивался опыт работы в этом направлении в других регионах и, в частности, в г. Москва.«В столице выручка транспортных предприятий благодаря такому нововведению увеличилась в среднем на 30-40 процентов. Безусловно, это позитивный опыт, который мы стремимся перенять. Если в Самаре эксперимент пройдет успешно, бескондукторная система оплаты проезда позволит не только повысить доходы Трамвайно-троллейбусного управления, но и решить проблему с нехваткой кондукторов», - сообщил директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.Установка нового оборудования занимает не более 3-х часов. А главное - оно полностью синхронизировано с действующей системой транспортного оператора. Так что можно будет оплачивать проезд как всеми транспортными и банковскими картами, так и Социальной картой жителя Самарской области, по которой ездят пенсионеры.Обращаем внимание на то, что при отсутствии карт можно расплатиться за билет наличными средствами – денежные расчеты водители готовы вести самостоятельно.Посадка будет осуществляться через переднюю дверь троллейбусов – с оплатой и проходом через турникет. При этом в случае необходимости водители будут открывать для посадки и среднюю дверь – для комфорта мам с детскими колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья. Высаживаться пассажиры будут через заднюю и среднюю двери.В экстренной ситуации предусмотрено выключение оборудования с целью обеспечения свободного прохода.Во время теста троллейбусы маршрута № 6 будут отправляться в рейсы с кондукторами, которые нацелены на оказание пассажирам помощи, в том числе консультативной - по разъяснению механизма работы новой для самарцев бескондукторной системы.В дальнейшем кондукторы троллейбусов № 6 – а это 30 человек - без работы не останутся. Руководство «ТТУ» готово предложить им другие должности, исходя из штатного расписания предприятия. Рассматривается возможность перевода высвобождающихся кондукторов в контролеры. Данное направление работы необходимо будет усилить с развитием бескондукторной системы оплаты, особенно, если в ходе эксперимента подтвердится целесообразность оснащения подвижного состава только валидаторами для самообслуживания (без турникетов).«Мы надеемся, что новая система будет удобной и впоследствии будет применена не только на других троллейбусных маршрутах, но и на трамвайных, а также автобусных. Помимо желания перевозчика установить систему с турникетами, нужно обязательно учитывать особенности транспортного средства, поскольку конструкция может не подходить для монтажа нового оборудования. У троллейбусов таких сложностей нет, для переоборудования дополнительных согласований не требуется», - пояснил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Александр Ерополов.Наряду с этим, как рассчитывают инициаторы проекта, будет повышаться дисциплина пассажиров, увеличится количество безналичных расчетов с помощью транспортной и/или банковской карт, передает пресс-служба горадминистрации.