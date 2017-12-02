Автолюбителям запретили ездить на летней резине зимой
2 декабря 2017 11:00
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Согласно документу, в зимние месяцы запрещается эксплуатация машины, не укомплектованной зимними шинами. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
Колеса с шипами должны быть в обязательном порядке установлены на всех осях, на заднем стекле должен присутствовать знак «Ш» в красном треугольнике. Штраф за отсутствие знака — 500 рублей. При этом, как отмечает издание, наказание за несоответствие шин сезону не предусмотрено.
Зимние шины должны иметь маркировку знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки либо знаками М+S, M&S, M S, остаточная глубина протектора — не менее 4 мм.
Знак «Ш», которым часто пренебрегают водители, предупреждает водителей о тормозном следе транспортного средства — на сухом асфальте он удлиняется, на льду сокращается.
Как сообщал портал iz.ru, в конце ноября в Госдуму поступила инициатива о запрете неопытным водителям управлять транспортными средствами с мощностью двигателя более 150 лошадиных сил. Допустить новичков к мощным машинам предлагается только после четырех лет водительского стажа.
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