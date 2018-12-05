Автобусы маршрута № 295 будут заезжать к стадиону «Самара Арена» и Агропарку «Самара»

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Как информирует Департамент транспорта Самары, заезд будет осуществляться по следующей схеме: Волжское шоссе, ул. Арена-2018, 8-й Проезд 8, 10-й Проезд, Волжское шоссе.Время работы маршрута: с 05:20 до 22:30. Отправление первого автобуса от микрорайона Крутые Ключи - в 05:20, от 6-го причала – в 05:40.Интервалы движения от микрорайона Крутые Ключи: с 05:20 до 06:00 – 7 минут, с 06:00 до 07:30 – 6 минут, с 07:30 до 15:00 – 8 минут, с 15:00 до 17:00 – 7 минут, с 17:00 до 22:30 – 8-10 минут.Интервалы движения от 6-го причала: с 05:40 до 07:00 – 10 минут, с 07:00 до 10:00 – 7-8 минут, с 10:00 до 15:00 – 8-10 минут, с 15:00 до 18:00 – 7-8 минут, с 18:00 до 22:00 – 10 минут, передает пресс-служба администрации Самары.