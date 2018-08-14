Автобус государственного «Самараоблавтотранса» ездил с полисом, выписанным на мотоцикл «Урал»

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Однако, попытавшись получить возмещение в своей страховой компании «Росгосстрах», г-н Копылов узнал, что разбираться с водителем «маршрутки» ему придется самостоятельно.Как следует из ответа «Росгосстраха», страховой полис, предъявленный водителем маршрутки, оказался по сути липовым. «Установлено, что по данному договору в САО „СВК“ застрахована гражданская ответственность иного лица на иное транспортное средство», — говорится в ответе. Уже в страховой Сергею Копылову рассказали, что полис выдан на мотоцикл «Урал». «Мы связывались с хозяином автобуса, он утверждает, что оформлял страховку правильно — на автобус», — сказала Юлия Копылова, отметив, что теперь с ситуацией будет разбираться автоюрист.Перевозки по маршруту №119 (Центральный автовокзал, Самар — п. Гранный, Новокуйбышевск) осуществляет АО «Самараоблавтотранс», принадлежащее региональному минимущества. «Я такого не видел, ко мне никто не обращался. У нас автобусы все застрахованы, пассажиры все застрахованы», — прокомментировал ситуацию директор «Самараоблавтотранс» Юрий Мелентьев. Более подробную информацию он предложил получить по письменному запросу.