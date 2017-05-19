Авиакомпания UTair начала полеты по направлению Уфа – Самара
19 мая 2017 11:35
46
Авиакомпания UTair начала полеты по новым региональным направлениям Уфа – Самара и Уфа – Екатеринбург – Тюмень.
Рейсы осуществляются с понедельника по субботу на турбовинтовых самолетах ATR-72 согласно следующему расписанию:
|
Направление
|
Рейс
|
Время вылета/ прибытия**
|
Туда:
|
Уфа – Самара
|
UT 271
|
14:10 – 14:30
|
Уфа – Екатеринбург
|
UT 106
|
18:30 – 19:25
|
Екатеринбург – Тюмень
|
UT 106
|
20:55 – 22:05
|
Обратно:
|
Самара – Уфа
|
UT 272
|
15:15 – 17:25
|
Тюмень – Екатеринбург
|
UT 105
|
09:50 – 10:45
|
Екатеринбург – Уфа
|
UT 105
|
11:35 – 13:00
**Для каждого аэропорта указано местное время
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