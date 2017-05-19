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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Авиакомпания UTair начала полеты по направлению Уфа – Самара

19 мая 2017 11:35
46
Авиакомпания UTair начала полеты по направлению Уфа – Самара
Рейсы осуществляются с понедельника по субботу.

Авиакомпания UTair начала полеты по новым региональным направлениям Уфа – Самара и Уфа – Екатеринбург – Тюмень. 
Рейсы осуществляются с понедельника по субботу на турбовинтовых самолетах ATR-72 согласно следующему расписанию: 

Направление

Рейс

Время  вылета/ прибытия**

Туда:

Уфа – Самара

UT 271

14:10 – 14:30

Уфа – Екатеринбург

UT 106

18:30 – 19:25

Екатеринбург – Тюмень

UT 106

20:55 – 22:05

Обратно:

Самара – Уфа

UT 272

15:15 – 17:25

ТюменьЕкатеринбург

UT 105

09:50 – 10:45

ЕкатеринбургУфа

UT 105

11:35 – 13:00

**Для каждого аэропорта указано местное время



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