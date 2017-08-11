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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Авиакомпания «Оренбуржье» открывает рейсы из Самары в Ижевск

11 августа 2017 12:39
94
Авиакомпания «Оренбуржье» открывает рейсы из Самары в Ижевск
Первый вылет запланирован на 15 августа.

Авиакомпания «Оренбуржье»  открывает регулярный рейс  Самара - Ижевск. Первый вылет из Международного аэропорта Курумоч (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») запланирован на 15 августа, перевозка пассажиров будет осуществляться на самолетах L-410. Вылет из Самары в 13.25 во вторник и четверг, в 16.45 – в понедельник, среду и пятницу. Более подробная информация на сайте аэропорта в разделе «Расписание», а также на сайте авиакомпании.

Авиакомпания «Оренбуржье»  хорошо знакома жителям Самарской области как крупный региональный перевозчик Приволжского Федерального Округа. Из Самары эта авиакомпания выполняет еженедельно по 6 рейсов в Казань, Уфу и Оренбург, по 3 рейса в Пермь и Киров, сообщается на сайте аэропорта.

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