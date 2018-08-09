Авиабилеты могут подорожать на следующей неделе из-за падения рубля
9 августа 2018 23:51
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Эксперт считает, что на следующей неделе цены вырастут в среднем на 5%, если национальная валюта не укрепится. По словам Горина, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), как обычно, пересчитает курс валют по Центробанку в полночь со вторника на среду, то есть 15 августа.
Глава "Випсервиса" отметил, что этот курс используется авиакомпаниями для расчёта цен на авиабилеты. По его словам, именно поэтому большинство клиентов покупает авиабилеты во вторник.
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