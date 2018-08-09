Я нашел ошибку
Главные новости: 
Слово
"Земляк". Жириновский продвигает альтернативу "товарищу" и "господину"
По словам эксперта, курс валют по ЦБ используется авиакомпаниями для расчёта цен на перелёты.
Авиабилеты могут подорожать на следующей неделе из-за падения рубля
В службу спасения обратился человек, который нашёл парня зажатым под пикапом.
Американец выжил, застряв на несколько дней под перевернувшимся пикапом
Автор инициативы рассчитывает, что данная мера снизит нагрузку на суды и защитит права несовершеннолетних.
Депутат предложил обязать молодожёнов заключать брачные контракты
Волочкова заметила, что стоимость коммунальных услуг всё время растёт.
Коммунальщики обманули Анастасию Волочкову на 1,5 миллиона рублей
Задержаны чеченцы, вымогавшие деньги у солдат в Рощинском
Задержаны чеченцы, вымогавшие деньги у солдат в Рощинском
Президент поручил правительству изучить возможность такого стимулирования граждан.
Для россиян могут ввести налоговые вычеты за занятие спортом
В 2017 году зафиксировано 127 аварийно-опасных участков.
Рейтинг ОНФ: Самарская область входит в тройку регионов с наибольшим количеству мест концентрации ДТП
сегодня  Пятница, 10 августа, 02:31
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/08:
USD 66.29
2.7
EUR 76.83
3.01
Искать
Новости /  Экономика /  Транспорт  

Авиабилеты могут подорожать на следующей неделе из-за падения рубля

9 августа 2018 23:51
207
По словам эксперта, курс валют по ЦБ используется авиакомпаниями для расчёта цен на перелёты.
Цены авиабилетов на международные рейсы могут подорожать уже 15 августа на фоне резкого роста курса евро и доллара, передает life.ru. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на советника главы Ростуризма и гендиректора холдинга "Випсервис" Дмитрия Горина.

Эксперт считает, что на следующей неделе цены вырастут в среднем на 5%, если национальная валюта не укрепится. По словам Горина, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), как обычно, пересчитает курс валют по Центробанку в полночь со вторника на среду, то есть 15 августа.

Глава "Випсервиса" отметил, что этот курс используется авиакомпаниями для расчёта цен на авиабилеты. По его словам, именно поэтому большинство клиентов покупает авиабилеты во вторник. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
9 августа 2018  13:01
Юрий Сапрыкин:
Юрий Сапрыкин: "Немногие регионы привлекают нас к дискуссии по стратегии развития"
Вице-президент фонда "Сколково" рассказал, что в последние годы фонд начал активно работать в субъектах федерации. Экономика региона
154
9 августа 2018  11:49
Средняя зарплата строителей Самарской области – 46 тысяч рублей
Средняя зарплата строителей Самарской области – 46 тысяч рублей
Наиболее активны в строительной сфере в Самарской области такие города, как Самара и Тольятти. Экономика региона
162
8 августа 2018  19:23
Глава «Ростеха» предупредил премьера Дмитрия Медведева о рисках плана нового руководства ВЭБа по пересмотру условий финансового оздоровления «Тракторных заводов». Перенос сделки угрожает выполнению гособоронзаказа, считает Чемезов.
Чемезов заявил о риске остановки «Тракторных заводов» из-за планов ВЭБа
Глава «Ростеха» предупредил премьера Дмитрия Медведева о рисках плана нового руководства ВЭБа по пересмотру условий финансового оздоровления... Экономика региона
271
Весь список
Финансы и Банки
9 августа 2018  21:28
Обоснован прогноз тем, что не изменились цены на нефть, которые могут оказать наиболее сильное влияние на курс валют.
В РАН заверили, что обвала рубля из-за санкций США не будет
Обоснован прогноз тем, что не изменились цены на нефть, которые могут оказать наиболее сильное влияние на курс валют.  Финансы и Банки
167
9 августа 2018  14:10
В центре обсуждения встречи — самые актуальные вопросы долевого строительства.
Сбербанк рассказал ключевым застройщикам региона о новой модели финансирования долевого строительства
 В центре обсуждения встречи — самые актуальные вопросы долевого строительства.  Финансы и Банки
182
8 августа 2018  14:08
Срок действия акции — с 01.08.2018 по 14.10.2018.
Сбербанк запускает осеннюю акцию по потребительским кредитам
Срок действия акции — с 01.08.2018 по 14.10.2018.  Финансы и Банки
217
Весь список
Строительство
7 августа 2018  11:28
Самарцам с 1 января 2019 для строительства жилого дома на садовом участке нужно будет получать разрешение
Самарцам с 1 января 2019 для строительства жилого дома на садовом участке нужно будет получать разрешение
Такие меры приняты в соответствии с федеральным законом. Строительство
299
6 августа 2018  13:25
На 5-ой просеке в Самаре запретили строить высотки
На 5-ой просеке в Самаре запретили строить высотки
Департамент градостроительства уже готовит соответствующие документы. Строительство
359
3 августа 2018  12:17
Больше всего квартир в аренду в самарских новостройках предлагают в кирпичных домах
Больше всего квартир в аренду в самарских новостройках предлагают в кирпичных домах
Наибольшее количество предложений к аренде представлено в Октябрьском районе. Строительство
222
Весь список

Новости

Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
02.08.2018
Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
02.08.2018
Какую лебедку выбрать: цепную или червячную?
 Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
Пескобетон М300 - особенности и преимущества
29.07.2018
Пескобетон М300 - особенности и преимущества
 На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
513
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1739
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1693
Весь список
Бизнес
2 августа 2018  23:07
Самым богатым, по версии Bloomberg, является основной владелец компании
Bloomberg: Российские миллиардеры стали богаче ещё на $13,96 миллиарда
Самым богатым, по версии Bloomberg, является основной владелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов. С начала года он стал богаче на $675 миллионов, и теперь у... Бизнес
367
2 августа 2018  15:52
В итоге на инвестиционный тур по четырём азиатским странам в течение 10 лет Владимир Евтушенков угробил, по самым примерным прикидкам, шесть миллиардов долларов.
Азиатский тур Владимира Евтушенкова. Как превратить миллиарды долларов в черепки
В итоге на инвестиционный тур по четырём азиатским странам в течение 10 лет Владимир Евтушенков угробил, по самым примерным прикидкам, шесть миллиардов... Бизнес
261
2 августа 2018  14:22
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», бывшему банкиру угрожает до 10 лет за решеткой.
В уголовном деле бывшего банкира Сергея Кочуры появился новый эпизод
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», бывшему банкиру угрожает до 10 лет за решеткой.  Бизнес
401
Весь список


Новости компаний
9 августа 2018  10:01
Арендаторы ТЦ «Невский» в Самаре пытаются отсрочить свое изгнание
Арендаторы ТЦ «Невский» в Самаре пытаются отсрочить свое изгнание
Заседание суда по этому ходатайству назначено на 22 августа. Новости компаний
225
8 августа 2018  10:11
Ижевское подразделение АвтоВАЗа провалилось в убытки почти на миллиард
Ижевское подразделение АвтоВАЗа провалилось в убытки почти на миллиард
 Падение «Лады Ижевск» произошло на фоне растущих продаж LadaVesta.  Новости компаний
291
7 августа 2018  23:29
Весной 2016 года
"Роснефть" вернула себе звание самой дорогой компании России
Весной 2016 года "Роснефть" уже становилась самой дорогой компанией РФ, обойдя по капитализации "Газпром".  Новости компаний
395
7 августа 2018  18:00
Сызранский НПЗ успешно прошел надзорный аудит системы энергетического менеджмента Одна из важнейших задач завода - повышение энергоэффективности
Сызранский НПЗ успешно прошел надзорный аудит системы энергетического менеджмента
Одна из важнейших задач завода - повышение энергоэффективности Новости компаний
244
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
393
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
314
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
327
Весь список
Транспорт
9 августа 2018  23:51
По словам эксперта, курс валют по ЦБ используется авиакомпаниями для расчёта цен на перелёты.
Авиабилеты могут подорожать на следующей неделе из-за падения рубля
По словам эксперта, курс валют по ЦБ используется авиакомпаниями для расчёта цен на перелёты.  Транспорт
206
9 августа 2018  14:47
По итогам встречи отмечен высокий потенциал и заинтересованность Куйбышевской железной дороги в размещении на ее территории пилотной площадки для открытия регионального инновационного центра ОАО «РЖД».
На Куйбышевской железной дороге рассмотрели наиболее интересные стартап-проекты региональных предприятий
По итогам встречи отмечен высокий потенциал и заинтересованность Куйбышевской железной дороги в размещении на ее территории пилотной площадки для... Транспорт
160
8 августа 2018  19:04
Диагностика и ремонт, заправка конидцоинеров - Автосервис в ЮЗАО
Диагностика и ремонт, заправка конидцоинеров - Автосервис в ЮЗАО
 Если появились проблемы в функционировании кондиционера, то самое время обратиться к профессионалам для того, чтобы была осуществлена диагностика и проведен... Транспорт
48
8 августа 2018  14:48
Количество отправленных пассажиров поездами дальнего следования за 7 месяцев 2018 года со всех станций Куйбышевской железной дороги составило более 3 млн человек, что выше уровня прошлого года на 6,8%.
Куйбышевская железная дорога подвела итоги пассажирских перевозок за 7 месяцев 2018 года
Количество отправленных пассажиров поездами дальнего следования за 7 месяцев 2018 года со всех станций Куйбышевской железной дороги составило более 3 млн... Транспорт
199
Весь список


Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
312
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
773
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
642
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1214
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
980
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
1023
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1621
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1601
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3292
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2378
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3519
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
810
Весь список

Мероприятия
Более 450 детей отправились сегодня с железнодорожного вокзала Самара в Новороссийск
На пешеходной улице Куйбышева в выходные жителей и гостей города ждет насыщенная культурно-развлекательная программа
В Струковском парке Самары пройдет «Фестиваль цветов»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда